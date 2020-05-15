Наказание за фейковые новости

Вступили в силу изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), а также в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ), касающиеся размещения в СМИ и сети «Интернет» заведомо недостоверных сведений об обстоятельствах, представляющими угрозу жизни и безопасности граждан.

Обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и безопасности граждан, признаются чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации (в том числе эпидемии, эпизоотии) и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (либо которые могут повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде.

Статьей 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации») КоАП РФ вводится административная ответственность юридических лиц за распространение в средствах массовой информации и сети «Интернет» под видом достоверной заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, (новая часть 10.1 статьи 13.15 Кодекса). Ответственность за совершение данных деяний устанавливается в виде штрафа на юридических лиц в размере от 1,5 до 3 млн рублей с возможностью конфискации предмета правонарушения.

Если размещенная недостоверная информация привела к смерти человека, причинению вреда здоровью человека или имуществу, массовому нарушению общественного порядка или общественной безопасности, прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, юридическое лицо понесет административную ответственность в виде штрафа в размере от 3 до 5 млн рублей с возможностью конфискации предмета правонарушения.

Согласно новой редакции ч. 11 статьи 13.15 КоАП РФ, за повторное совершение вышеуказанных административных правонарушений, предусмотренных ч.ч. 10, 10.1 или 10.2 ст. 13.15 КоАП РФ, грозит наказание в виде штрафа на граждан в размере от 300 до 400 тысяч рублей; на должностных лиц — от 600 до 900 тысяч рублей; на юридических лиц — от 5 до 10 млн рублей.

Также введена в действие статья 207.1 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», устанавливающей ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 300 до 700 тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года, либо ограничение свободы на срок до 3 лет.

Кроме того, УК РФ дополняется новой статьей 207.2 «Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия», устанавливающей ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека, что наказывается штрафом в размере от 700 тысяч до 1,5 млн рублей, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Если указанные деяния повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, максимальное наказание составит до 5 лет лишения свободы.