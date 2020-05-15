Об особенностях обращения медицинских изделий (масок, респираторов, перчаток)

Указанным документом акционерное общество «Корпорация «Росхимзащита» определяется федеральным оператором-координатором по обеспечению потребности субъектов Российской Федерации в отдельных видах медицинских изделий, на которые распространяются ограничения на осуществление оптовой и розничной торговли.

К ним отнесены респираторы фильтрующие, маски медицинские, марля, перчатки медицинские, медицинские комплекты одежды.

Правительство РФ установило, что для каждого этапа товаропроводящей цепи оптовых поставок товаров размер оптовой надбавки к фактическим отпускным ценам не должен превышать 10 процентов от закупочной цены или себестоимости товара, включающей цену поставщика, прямые таможенные, транспортные и логистические расходы.

Для организаций розничной торговли, имеющих лицензию на осуществление фармацевтической деятельности в части розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения и (или) отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, предельный размер розничной надбавки к фактическим отпускным ценам на товары не должен превышать 10 копеек за единицу товара (изделие).

Несоблюдение установленных настоящим постановлением особенностей обращения медицинских изделий и ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями является нарушением ограничительных мероприятий, в том числе санитарно-противоэпидемических, и влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Постановление действует в течение 90 календарных дней со дня вступления в законную силу, т.е. начиная с 06.04.2020.