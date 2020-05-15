Об особенностях обращения медицинских изделий (масок, респираторов, перчаток)

Указанным документом акционерное общество «Корпорация «Росхимзащита»
определяется федеральным оператором-координатором по обеспечению потребности
субъектов Российской Федерации в отдельных видах медицинских изделий, на
которые распространяются ограничения на осуществление оптовой и розничной
торговли.
К ним отнесены респираторы фильтрующие, маски медицинские, марля,
перчатки медицинские, медицинские комплекты одежды.
Правительство РФ установило, что для каждого этапа товаропроводящей цепи
оптовых поставок товаров размер оптовой надбавки к фактическим отпускным ценам
не должен превышать 10 процентов от закупочной цены или себестоимости товара,
включающей цену поставщика, прямые таможенные, транспортные и логистические
расходы.
Для организаций розничной торговли, имеющих лицензию на осуществление
фармацевтической деятельности в части розничной торговли лекарственными
препаратами для медицинского применения и (или) отпуска лекарственных
препаратов для медицинского применения, предельный размер розничной надбавки к
фактическим отпускным ценам на товары не должен превышать 10 копеек за единицу
товара (изделие).
Несоблюдение установленных настоящим постановлением особенностей
обращения медицинских изделий и ограничений на осуществление оптовой и
розничной торговли медицинскими изделиями является нарушением ограничительных
мероприятий, в том числе санитарно-противоэпидемических, и влечет за собой
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Постановление действует в течение 90 календарных дней со дня вступления
в законную силу, т.е. начиная с 06.04.2020.