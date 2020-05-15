В Гатчине начали бесплатно раздавать маски

Первыми их смогли получить гатчинцы, которые пользуются общественным транспортом. Более полутора тысяч масок утром разошлись на остановках общественного транспорта у Балтийского и Варшавского вокзалов, а также на проспекте 25 Октября и на въезде в Гатчину. Гатчинцы с охотой брали средства защиты и благодарили за доброе начинание.

В выходные дни маски будут раздавать у торговых комплексов «Пилот» и «Кубус», а также на общественных пространствах – бульваре Науки, бульваре 47 регион, на улице Соборной и площади С.С. Богданова.

Напоминаем, что в Гатчинском районе введен обязательный масочный режим! В транспорте, магазинах и общественных зонах - маски обязательны!

Запустить масштабную волну по обеспечению населения средствами защиты было решено после того, как Президент России Владимир Путин отменил с 12 мая «режим нерабочих дней», а Ленинградская область начала поэтапно выходить из карантина.

- В сложившейся ситуации главное - соблюдать все меры профилактики, в том числе носить маски для защиты от коронавирусной инфекции, - отметил секретарь местного отделения партии, глава города Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко.

Всего гатчинцам раздадут 20 тысяч масок. В том числе 3,5 тысячи масок будут переданы районному медико-социальному центру по обслуживанию населения на дому. Средства индивидуальной защиты получат сотрудники, обеспечивающие уход на дому за 780 жителями района.

При поддержке губернатора региона Александра Дрозденко, маски для жителей Ленинградской области приобретены на средства регионального бизнес-сообщества: средства индивидуальной защиты оплатили ПАО «Группа ЛСР» и инвестиционная компания «Евроинвест».