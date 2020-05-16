Плановые отключения водоснабжения в Гатчине

Плановые отключения водоснабжения в Гатчине

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет о плановых отключениях холодного водоснабжения в Гатчине 17 и 19 мая.

Рубрики : ЖКХ     16 May 2020

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с врезкой на водопроводе на строящийся детсад, по адресу ул. Урицкого д. 7, 17 мая с 09.00 и до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам: г. Гатчина, ул. Урицкого д.8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11а, 13, 15. 17.

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с ремонтными работами по устранению утечки на водопроводе, по адресу: ул. Зверевой, д.11, 19 мая с 09.00 и до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам: г. Гатчина, ул. Зверевой, д. 9, 13, 15, 17, 19/8, 13/1, ул. Красных Военлетов, 6/1.

 

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