18 мая: в Гатчинском районе – 16 новых заболевших

Всего по состоянию на 18 мая в Ленинградской области
коронавирусная инфекция диагностирована у 2052 человек (в том числе 584 – в
Гатчинском районе), 697 из их числа поправились, зафиксировано 8 летальных
исходов.
Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает,
что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих
населенных пунктов Гатчинского района:
- Гатчина (+5)
- Сиверский (+3)
- Пудомяги (+1)
- Орлино (+1)
- Малое Верево (+1)
- Ляды (+1)
- Дружная Горка (+2)
- Бугры (+1)
Всего
на 18 мая подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у 584
жителей Гатчинского района:
- г. Гатчина – 226
человек,
- «Больница № 1 им.
П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека,
- п. Сиверский – 42
человека,
- п. Вырица, г.
Коммунар – 28 человек,
- п. Новый Свет – 12
человек,
- д. Батово, п. Тайцы –
по 10 человек,
- д. Лампово – 9
человек,
- д. Пудомяги - 7
человек,
- д. Ивановка, д.
Большие Борницы, д. Малые Колпаны, д. Белогорка, п. Дружная Горка – по 6
человек
- п. Пудость, п.
Терволово, д. Монделево, с. Никольское – по 5 человек,
- п. Войсковицы, д.
Большие Колпаны, с. Рождествено, д. Старицы, д. Большое Верево, п.
Высокоключевой, д. Малое Верево – по 4 человека,
- д. Сяськелево, д.
Выра, п. Суйда, п. Строганово, д. Шпаньково, д. Чаща, п. Семрино – по 3
человека,
- д. Большево, п.
Дивенский, п. Кобралово, д. Романовка, д. Тихковицы, д. Даймище, п. Сусанино,
д. Жабино, д. Новосиверская, д. Пустошка, д. Новый Учхоз, д. Вяхтелево, д. Ляды
– по 2 человека,
- д. Ковшово, д.
Меньково, д. Холоповицы, д. Покровская, д. Саванкюля, д. Карстолово, д.
Куровицы, д. Реболово, д. Новинка, д. Изора, д. Старосиверская, д. Покровка, п.
Вайялово, п. Елизаветино, д. Большое Рейзино, д. Старые Низковицы, д.
Карташевская, д. Нижняя, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Мины, д.
Орлино, д. Бугры - по 1 человеку.
Выздоровели из числа
заболевших гатчинцев – 90 человек.