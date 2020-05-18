«Аэропарк»: работы начались!

А
накануне комиссия администрации Гатчинского района прошла по территории рынка в
микрорайоне Аэродрома. Достигнута договоренность с собственниками о его
реконструкции.
Первый
этап большого проекта «Аэропарк» - строительство скейт-парка. Комфортная
досугово-спортивная зона появится на участке вдоль Липовой аллеи уже в этом
году. В рамках строительства будет выполнено устройство бетонного скейт парка
(чаша), асфальтового памптрека, установка каркасного ВМХ парка, обустройство тротуаров,
газонов, освещения и озеленения. Общая стоимость работ – около 22 млн рублей.
В
целом проект затрагивает территорию от ТРК «Пилот» до улицы Киевской, с
продолжением по улице Зверевой до площади Богданова, которая так же будет
благоустроена.
В
проект войдет строительство зеленых зон для спокойного и неспешного отдыха,
тематических детских и спортивных площадок, закольцованной велосипедной
дорожки, новых пешеходных дорожек, скейт-парка, площадки для выгула собак,
парковочных зон, открытого катка, музея авиации.