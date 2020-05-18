«Аэропарк»: работы начались!

А накануне комиссия администрации Гатчинского района прошла по территории рынка в микрорайоне Аэродрома. Достигнута договоренность с собственниками о его реконструкции.

Первый этап большого проекта «Аэропарк» - строительство скейт-парка. Комфортная досугово-спортивная зона появится на участке вдоль Липовой аллеи уже в этом году. В рамках строительства будет выполнено устройство бетонного скейт парка (чаша), асфальтового памптрека, установка каркасного ВМХ парка, обустройство тротуаров, газонов, освещения и озеленения. Общая стоимость работ – около 22 млн рублей.

В целом проект затрагивает территорию от ТРК «Пилот» до улицы Киевской, с продолжением по улице Зверевой до площади Богданова, которая так же будет благоустроена.

В проект войдет строительство зеленых зон для спокойного и неспешного отдыха, тематических детских и спортивных площадок, закольцованной велосипедной дорожки, новых пешеходных дорожек, скейт-парка, площадки для выгула собак, парковочных зон, открытого катка, музея авиации.