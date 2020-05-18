Плановые отключения в Гатчинском районе 19 мая

Пудостьское СП:
19 мая с 09:00 до 16:00 д. Ивановка, д.
6, 7, 8, 11.
20 мая с 09:00 до 17:00 д. Мыза-Ивановка
д. Скворицы 19 мая с 09:30
до 18:00
д. Мута-Кюля 19 мая с 09:30 до
18:00
д. Петрово 19 мая с 09:30 до 18:00
Большеколпанское СП:
19, 20 мая с 09.00 до 17.00
д. Тихковицы, Старое и Новое Колено
Рождественское СП:
19 мая с 09:00 до 17:00
д. Рыбицы.
д. Межно.
Веревское СП:
20 мая с 09.00 до 17.00
Пегелево, Кирлово, Торфопредприятие.
Сиверское ГП:
19, 20 мая с 09.00 до 19.00
д. Куровицы
Дружногорское СП:
19 мая с 10:00 до 17:00 д. Изора
Кобринское СП:
19, 20 мая с 09:00 до 17:00
д. Меньково
Сяськелевское СП:
19 и 21 мая с 09:00 до 17:30
д. Жабино, ул. Героев Пограничников, ул.
Поселковая, котельная №52.
д. Крокшево.