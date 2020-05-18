Плановые отключения в Гатчинском районе 19 мая

Плановые отключения в Гатчинском районе 19 мая

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики : ЖКХ     18 May 2020

Пудостьское СП:

19 мая с 09:00 до 16:00 д. Ивановка, д. 6, 7, 8, 11.

20 мая с 09:00 до 17:00 д. Мыза-Ивановка

д. Скворицы   19 мая с 09:30 до 18:00

д. Мута-Кюля  19 мая с 09:30 до 18:00

д. Петрово 19 мая с 09:30 до 18:00

 

Большеколпанское СП:

19, 20 мая с 09.00 до 17.00  

д. Тихковицы, Старое и Новое Колено

 

Рождественское СП:

19 мая с 09:00 до 17:00

д. Рыбицы.

д. Межно.

 

Веревское СП:

20 мая с 09.00 до 17.00

Пегелево, Кирлово, Торфопредприятие.

 

Сиверское ГП:

19, 20 мая с 09.00 до 19.00  

д. Куровицы

 

Дружногорское СП:

19 мая с 10:00 до 17:00 д. Изора

 

Кобринское СП:

19, 20 мая с 09:00 до 17:00

д. Меньково

 

Сяськелевское СП:

19 и 21 мая с 09:00 до 17:30

 д. Жабино, ул. Героев Пограничников, ул. Поселковая, котельная №52.

д. Крокшево.

 

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+