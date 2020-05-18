Последняя неделя учебного года для гатчинских школьников

Отметки
будут выставлены по итогу трех четвертей, с учетом результатов периода
дистанционного обучения. Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании
администрации Гатчинского района.
В
этом году в Гатчинском районе 688 выпускников 11 классов. С 25 мая для них
начнутся очные консультации по подготовке к единому государственному экзамену.
Как объяснили в Комитете образования Гатчинского района, при организации очных
консультаций будут соблюдены следующие требования:
-
численность группы обучающихся - не более 15 человек;
-
расстановка посадочных мест в помещениях должна обеспечивать соблюдение
дистанции не менее двух метров между участниками консультаций;
-
проведение дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний,
вызываемых новой коронавирусной инфекцией, и термометрии;
-
наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски,
повязки, респираторы).
Пока
точно не названы даты проведения ЕГЭ. Предварительно речь идет о середине июня –
середине июля, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации возможен
перенос сроков. При этом выпускники 11-х классов, не планирующие поступать в
ВУЗы, смогут не сдавать ЕГЭ.
Для
поступающих в ВУЗы необходимы будет сдать только те экзамены, которые требуются
для поступления. Точный алгоритм проведения и организации ЕГЭ для регионов
будет озвучен позже.
-
В настоящее время в Гатчинском районе к процедуре проведения ЕГЭ готовы пять
пунктов проведения экзаменов (ППЭ). В них подготовлены 71 аудитория для
обучающихся и пять помещений под организацию штаба ППЭ. Работу на ППЭ обеспечат
302 сотрудника школ, прошедшие для этого специальное обучение, - отметила
председатель Комитета образования Гатчинского района Елена Глыбина.
В
этом году в Гатчине и районе 1941 выпускник 9-х классов. Для них проведение ОГЭ
и ГВЭ отменено, оценки будут выставлены по итогам промежуточной аттестации по
учебным предметам.
До
30 июня будет продолжена реализация курсов внеурочной деятельности, программ
воспитания и социализации, дополнительных общеобразовательных программ с
использованием дистанционных образовательных технологий. Так, Комитет
образования Гатчинского муниципального района выступает с инициативой
организации в общеобразовательных организациях летних дистанционных площадок,
работа которых соединит в себе возможности самих общеобразовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры района.
Дистанционные
площадки будут работать в 34 школах для всех желающих школьников Гатчины и района.
Расписание работы мастерских, занятий клубов, творческих объединений,
мастер-классов будут размещены на сайтах школ.