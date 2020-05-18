Последняя неделя учебного года для гатчинских школьников

Отметки будут выставлены по итогу трех четвертей, с учетом результатов периода дистанционного обучения. Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании администрации Гатчинского района.

В этом году в Гатчинском районе 688 выпускников 11 классов. С 25 мая для них начнутся очные консультации по подготовке к единому государственному экзамену. Как объяснили в Комитете образования Гатчинского района, при организации очных консультаций будут соблюдены следующие требования:

- численность группы обучающихся - не более 15 человек;

- расстановка посадочных мест в помещениях должна обеспечивать соблюдение дистанции не менее двух метров между участниками консультаций;

- проведение дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией, и термометрии;

- наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, повязки, респираторы).

Пока точно не названы даты проведения ЕГЭ. Предварительно речь идет о середине июня – середине июля, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации возможен перенос сроков. При этом выпускники 11-х классов, не планирующие поступать в ВУЗы, смогут не сдавать ЕГЭ.

Для поступающих в ВУЗы необходимы будет сдать только те экзамены, которые требуются для поступления. Точный алгоритм проведения и организации ЕГЭ для регионов будет озвучен позже.

- В настоящее время в Гатчинском районе к процедуре проведения ЕГЭ готовы пять пунктов проведения экзаменов (ППЭ). В них подготовлены 71 аудитория для обучающихся и пять помещений под организацию штаба ППЭ. Работу на ППЭ обеспечат 302 сотрудника школ, прошедшие для этого специальное обучение, - отметила председатель Комитета образования Гатчинского района Елена Глыбина.

В этом году в Гатчине и районе 1941 выпускник 9-х классов. Для них проведение ОГЭ и ГВЭ отменено, оценки будут выставлены по итогам промежуточной аттестации по учебным предметам.

До 30 июня будет продолжена реализация курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеобразовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий. Так, Комитет образования Гатчинского муниципального района выступает с инициативой организации в общеобразовательных организациях летних дистанционных площадок, работа которых соединит в себе возможности самих общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры района.

Дистанционные площадки будут работать в 34 школах для всех желающих школьников Гатчины и района. Расписание работы мастерских, занятий клубов, творческих объединений, мастер-классов будут размещены на сайтах школ.