19 мая: в Гатчинском районе – 56 новых заболевших

Всего по состоянию на 19 мая в Ленинградской области
коронавирусная инфекция диагностирована у 2133 человек (в том числе 640 – в
Гатчинском районе), 734 из их числа поправились, зафиксировано 8 летальных
исходов.
Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает,
что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих
населенных пунктов Гатчинского района:
- Гатчина (+41)
- Сиверский (+6)
- Тайцы (+1)
- Никольское (+1)
- Вырица (+2)
- Большое Рейзино (+1)
- Новый Свет (+1)
- Старосиверская (+1)
- Торфяное (+1)
- Пудость (+1)
Всего
на 19 мая подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у 640
жителей Гатчинского района:
- г. Гатчина – 267
человек,
- «Больница № 1 им.
П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека,
- п. Сиверский – 48
человек,
- п. Вырица – 30 человек,
- г. Коммунар – 28
человек,
- п. Новый Свет – 13
человек,
- п. Тайцы – 11 человек,
- д. Батово – 10
человек,
- д. Лампово – 9
человек,
- д. Пудомяги - 7
человек,
- д. Ивановка, д.
Большие Борницы, д. Малые Колпаны, д. Белогорка, п. Дружная Горка, с.
Никольское, п. Пудость – по 6 человек
- п. Терволово, д. Монделево
– по 5 человек,
- п. Войсковицы, д.
Большие Колпаны, с. Рождествено, д. Старицы, д. Большое Верево, п.
Высокоключевой, д. Малое Верево – по 4 человека,
- д. Сяськелево, д.
Выра, п. Суйда, п. Строганово, д. Шпаньково, д. Чаща, п. Семрино – по 3
человека,
- д. Большево, п.
Дивенский, п. Кобралово, д. Романовка, д. Тихковицы, д. Даймище, п. Сусанино,
д. Жабино, д. Новосиверская, д. Пустошка, д. Новый Учхоз, д. Вяхтелево, д. Ляды,
д. Большое Рейзино, д. Старосиверская – по 2 человека,
- д. Ковшово, д.
Меньково, д. Холоповицы, д. Покровская, д. Саванкюля, д. Карстолово, д.
Куровицы, д. Реболово, д. Новинка, д. Изора, д. Покровка, п. Вайялово, п.
Елизаветино, д. Старые Низковицы, д. Карташевская, д. Нижняя, д. Березнево, п.
Кезево, массив Красницы, д. Мины, д. Орлино, д. Бугры, п. Торфяное - по 1
человеку.
Выздоровели из числа
заболевших гатчинцев – 90 человек.