Гатчинской больнице нужен новый корпус

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим готова поддержать медиков. 18 мая она вместе со своим заместителем по развитию социальной сферы Романом Дерендяевым посетила Гатчинскую КМБ, чтобы на месте обсудить перспективы работы хирургического корпуса.

Главный врач Гатчинской КМБ Константин Харитоненко рассказал, что в настоящий момент в той части хирургического корпуса, где располагалась реанимация, продолжаются ремонтные работы по укреплению фундамента и стен. Однако организовать в старом здании отделения, соответствующие современным нормам, будет непросто. Это было продемонстрировано на примере помещений хирургического отделения, расположенного на 5-м этаже: там уже прошла заключительная обработка после карантина, и отделение готовят к возобновлению работы.

- Устаревшая планировка здания не позволяет организовать на отделениях сестринский пост так, чтобы медсестры могли полноценно выполнять свои обязанности. Пост находится в «кармане» коридора, и все отделение отсюда не просматривается. Поэтому медсестра не может контролировать соблюдение больными правил внутреннего распорядка и работу младшего медицинского звена, в том числе транспортировку, сопровождение пациентов на лечебные и диагностические процедуры и в палаты. Два санузла, расположенные по обоим концам коридора, тоже хотелось бы оставить в прошлом, и сделать на всех отделениях современные палаты с санузлом в каждой, - отметил Константин Александрович.

Людмила Нещадим выразила готовность поддержать необходимость строительства нового корпуса больницы, для чего в правительство и комитет по здравоохранению региона будет направлено соответствующее обращение.