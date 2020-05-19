Плановые отключения 20 мая

Пудостьское СП:
20 мая с 09:00 до 17:00
д. Мыза-Ивановка, д. Скворицы
Большеколпанское СП:
20 мая с 09.00 до 17.00
д. Тихковицы, д. Старое
Колено, д. Новое Колено
20 мая с 09:00 до 17:00
д. Старое Колено, д. Новое
Колено, д. Тихковицы
Веревское СП:
20 мая с 09.00 до 17.00
д. Пегелево, д. Кирлово, д.
Торфопредприятие
Сиверское ГП:
20 мая с 09.00 до 19.00
д. Куровицы
Кобринское СП:
20 мая с 09:00 до 17:00
д. Меньково
Сяськелевское СП:
21 мая с 09:00 до 17:30
д. Жабино, ул. Героев
Пограничников, ул. Поселковая, котельная №52.
д. Крокшево.