Плановые отключения 20 мая

Плановые отключения 20 мая

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

Рубрики : ЖКХ     19 May 2020

Пудостьское СП:

20 мая с 09:00 до 17:00

д. Мыза-Ивановка, д. Скворицы              

 

Большеколпанское СП:

20 мая с 09.00 до 17.00 

д. Тихковицы, д. Старое Колено, д. Новое Колено

20 мая с 09:00 до 17:00

д. Старое Колено, д. Новое Колено, д. Тихковицы

 

Веревское СП:

20 мая с 09.00 до 17.00

д. Пегелево, д. Кирлово, д. Торфопредприятие  

 

Сиверское ГП:

20 мая с 09.00 до 19.00 

д. Куровицы

 

Кобринское СП:

20 мая с 09:00 до 17:00

д. Меньково

 

Сяськелевское СП:

21 мая с 09:00 до 17:30

д. Жабино, ул. Героев Пограничников, ул. Поселковая, котельная №52.

д. Крокшево.

 

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