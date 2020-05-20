20 мая: в Гатчинском районе – плюс 23 заболевших

Всего по состоянию на 20 мая в Ленинградской области коронавирусная инфекция диагностирована у 2208 человек (в том числе 663 – в Гатчинском районе), 1397 из их числа – активные (больны в настоящее время), 803 выздоровели, 8 умерли.

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+14)

- Сиверский (+3)

- Большое Рейзино (+1)

- Новый Свет (+2)

- Старицы (+1)

- Карташевская (+1)

- Мыза-Ивановка (+1)

Всего на 20 мая подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у 663 жителей Гатчинского района:

- г. Гатчина – 281 человек,

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека,

- п. Сиверский – 51 человек,

- п. Вырица – 30 человек,

- г. Коммунар – 28 человек,

- п. Новый Свет – 15 человек,

- п. Тайцы – 11 человек,

- д. Батово – 10 человек,

- д. Лампово – 9 человек,

- д. Пудомяги - 7 человек,

- д. Ивановка, д. Большие Борницы, д. Малые Колпаны, д. Белогорка, п. Дружная Горка, с. Никольское, п. Пудость – по 6 человек

- п. Терволово, д. Монделево, д. Старицы – по 5 человек,

- п. Войсковицы, д. Большие Колпаны, с. Рождествено, д. Большое Верево, п. Высокоключевой, д. Малое Верево – по 4 человека,

- д. Сяськелево, д. Выра, п. Суйда, п. Строганово, д. Шпаньково, д. Чаща, п. Семрино, д. Большое Рейзино – по 3 человека,

- д. Большево, п. Дивенский, п. Кобралово, д. Романовка, д. Тихковицы, д. Даймище, п. Сусанино, д. Жабино, д. Новосиверская, д. Пустошка, д. Новый Учхоз, д. Вяхтелево, д. Ляды, д. Старосиверская, д. Карташевская – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Меньково, д. Холоповицы, д. Покровская, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Куровицы, д. Реболово, д. Новинка, д. Изора, д. Покровка, п. Вайялово, п. Елизаветино, д. Старые Низковицы, д. Нижняя, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Мины, д. Орлино, д. Бугры, п. Торфяное, д. Мыза-Ивановка - по 1 человеку.

Выздоровели из числа заболевших гатчинцев – 90 человек.