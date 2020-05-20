75 тонн – 75 лет Победы

У россиян много славных традиций. Гиревики страны в День Победы проводят Всероссийскую гиревую эстафету «Рывок Победы», поднимая пудовую гирю по числу мирных дней после окончания войны. В этом году гиревики Гатчинского района тоже попробовали свои силы, чтобы со временем провести полноценную акцию «Рывок Победы».

Акция «75 тонн в честь 75-летия Великой Победы» прошла по инициативе гиревиков поселка Новый Свет. В ее проведении помогало военно-патриотическое объединение «Отчий край». Акция была организована с соблюдением всех противовирусных мер. Тем более, что соблюдать дистанцию 1,5 метра – это техника безопасности при работе с гирей.

- В акции участвовало 14 человек, трое из них – представители ВПО «Отчий край». Гиревики Гатчинского района подняли 86 тонн (гиря 16 кг, упражнение «рывок»), выполнив больше 5 тысяч подъемов. Наши результаты были включены в зачет Всероссийской гиревой эстафеты «Рывок Победы», - рассказал участник праздничного мероприятия Андрей Шарапов.

Акция «75 тонн в честь 75-летия Великой Победы» объединила спортсменов и любителей. Среди них были и опытные гиревики, и молодежь, и люди, впервые попробовавшие упражнение «рывок». Возраст участников – от 12 до 50 лет. Самый взрослый - Андрей Шарапов, 1970 года рождения, при собственном весе

69 кг выполнил 750 подъемов. Виталий Логинов, 1979 года рождения, вес 122 кг - 1000 подъемов. Дмитрий Нещадым, 1972 года рождения, вес 87 кг - 400 подъемов. Тысяча один подъем – такой впечатляющий результат у Ивана Степанова, 1991 года рождения, его вес 91 кг.

Особенно хочется отметить самую юную участницу, единственную девушку Милану Алексееву, 2008 года рождения, 20 раз поднявшую гирю 16 кг при собственном весе 47 кг.

Все участники акции были награждены памятными дипломами и сувенирами.



