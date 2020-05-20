Гостехнадзор проверил масочный режим и любителей покататься на квадроциклах

Совместно с сотрудниками
ГИБДД в Бокситогорском, Волховском, Гатчинском, Кингисеппском, Кировском,
Лодейнопольском, Ломоносовском и Лужском районах было проверено 112 единиц
самоходных машин и прицепов к ним, выявлено 32 административных правонарушения.
Составлено 32
постановления по ст. 9.3 и ст. 12.37. КОАП РФ – нарушение правил или норм
эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и
несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской
ответственности. Владельцам техники сотрудники Гостехнадзора настоятельно рекомендовали
соблюдать режим самоизоляции и не выезжать без рабочей надобности.