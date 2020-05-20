Гостехнадзор проверил масочный режим и любителей покататься на квадроциклах

Гостехнадзор проверил масочный режим и любителей покататься на квадроциклах

Специалисты Гостехнадзора Ленинградской области в выходные дни провели рейды по проверке эксплуатации самоходной техники и соблюдению жителями масочного режима.

Рубрики : Общество     20 May 2020

Совместно с сотрудниками ГИБДД в Бокситогорском, Волховском, Гатчинском, Кингисеппском, Кировском, Лодейнопольском, Ломоносовском и Лужском районах было проверено 112 единиц самоходных машин и прицепов к ним, выявлено 32 административных правонарушения.

Составлено 32 постановления по ст. 9.3 и ст. 12.37. КОАП РФ – нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности. Владельцам техники сотрудники Гостехнадзора настоятельно рекомендовали соблюдать режим самоизоляции и не выезжать без рабочей надобности.

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