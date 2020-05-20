Музеи возвращаются, но очень осторожно!

С 12 мая музеи
Ленинградской области начали подготовку к приему посетителей с учетом
ограничений, определенных постановлением правительства Ленинградской области
№277 от 11 мая 2020 года «О мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области».
По сообщению пресс-службы
областного правительства, запланирован поэтапный выход музеев из карантина. Для
обеспечения безопасности приема гостей начата работа по дезинфекции и обработке
помещений, проведению мероприятий для открытия музеев в соответствии с
требованиями Роспотребнадзора и иных нормативных актов, в числе которых -
установка санитайзеров. Проводится тестирование пропускных систем, при
необходимости - оснащение выставочных и экспозиционных помещений дистанционными
метками.
Напомним, что
правительство Ленинградской области выделило на территории области три зоны, в
зависимости от эпидемиологической обстановки. Для каждой из зон установлены
определенные ограничения деятельности организаций, в том числе музеев. Наиболее
строгие ограничения коснутся музеев, расположенных в зоне 1, в которую попал и
Гатчинский район.
В частности, речь идет о
таких наших музеях, как музей-усадьба «Рождествено», историко-мемориальный
музей-усадьба П.Е. Щербова, музей-усадьба «Суйда», музей «Домик няни А.С.
Пушкина».
Музеям, расположенным в
зоне 1, разрешается только проведение экскурсий на открытом воздухе.
Численность экскурсионной группы - не более пяти человек. Для сотрудников музея
и экскурсантов обязательно ношение масок.