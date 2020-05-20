Музеи возвращаются, но очень осторожно!

С 12 мая музеи Ленинградской области начали подготовку к приему посетителей с учетом ограничений, определенных постановлением правительства Ленинградской области №277 от 11 мая 2020 года «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области».

По сообщению пресс-службы областного правительства, запланирован поэтапный выход музеев из карантина. Для обеспечения безопасности приема гостей начата работа по дезинфекции и обработке помещений, проведению мероприятий для открытия музеев в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и иных нормативных актов, в числе которых - установка санитайзеров. Проводится тестирование пропускных систем, при необходимости - оснащение выставочных и экспозиционных помещений дистанционными метками.

Напомним, что правительство Ленинградской области выделило на территории области три зоны, в зависимости от эпидемиологической обстановки. Для каждой из зон установлены определенные ограничения деятельности организаций, в том числе музеев. Наиболее строгие ограничения коснутся музеев, расположенных в зоне 1, в которую попал и Гатчинский район.

В частности, речь идет о таких наших музеях, как музей-усадьба «Рождествено», историко-мемориальный музей-усадьба П.Е. Щербова, музей-усадьба «Суйда», музей «Домик няни А.С. Пушкина».

Музеям, расположенным в зоне 1, разрешается только проведение экскурсий на открытом воздухе. Численность экскурсионной группы - не более пяти человек. Для сотрудников музея и экскурсантов обязательно ношение масок.