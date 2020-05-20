На пересечении автодорог Р-23 и 41К-100 в Гатчинском районе перекроют съезды

Работы будут
производиться в несколько этапов с попеременным перекрытием движения на
съездах:
I этап: с 5:00 20.05.20
до 12:00 21.05.20 будут перекрыты съезд с а/д 41К-100 на а/д Р-23 и съезд с а/д
Р-23 на а/д 41К-100 при движении в сторону Санкт-Петербурга;
II этап: с 5:00 22.05.20
до 5:00 23.05.20 будут перекрыты съезд с а/д Р-23 на а/д 41К-100 и съезд с а/д
41К-100 на а/д Р-23 при движении в сторону области;
III этап: с 6:00 23.05.20
до 5:00 24.05.20 будут перекрыты съезд с а/д 41К-100 на а/д Р-23 и съезд с а/д
Р-23 на а/д 41К-100 при движении в сторону Санкт-Петербурга;
IV этап: с 6:00 24.05.20
до 12:00 25.05.20 будут перекрыты съезд с а/д 41К-100 на а/д Р-23 и съезд с а/д
Р-23 на а/д 41К-100 при движении в сторону области.
Все работы будут
производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном
порядке схемой организации дорожного движения. В районе места производства
работ установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры. Генеральный
подрядчик: АО «ВАД».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
приносит извинения за временные неудобства.
Напомним, все работы по
реконструкции участка федеральной автодороги Р-23 в обход города Гатчина
планируется завершить в IV квартале текущего года. В рамках государственного
контракта участок существующей дороги расширен с двух до шести полос движения.