На пересечении автодорог Р-23 и 41К-100 в Гатчинском районе перекроют съезды

На пересечении автодорог Р-23 и 41К-100 в Гатчинском районе перекроют съезды

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о том, что в связи с уклад-кой асфальтобетонного покрытия в рамках реконструкции участка федеральной дороги Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — гра-ница с Республикой Беларусь, будут перекрыты съезды в составе развязки на пересечении автодороги Р-23 и региональной дороги 41К-100 Гатчина – Куровицы в Гатчинском районе Ленинградской области.

Рубрики : Дороги     20 May 2020

Работы будут производиться в несколько этапов с попеременным перекрытием движения на съездах:

I этап: с 5:00 20.05.20 до 12:00 21.05.20 будут перекрыты съезд с а/д 41К-100 на а/д Р-23 и съезд с а/д Р-23 на а/д 41К-100 при движении в сторону Санкт-Петербурга;

II этап: с 5:00 22.05.20 до 5:00 23.05.20 будут перекрыты съезд с а/д Р-23 на а/д 41К-100 и съезд с а/д 41К-100 на а/д Р-23 при движении в сторону области;

III этап: с 6:00 23.05.20 до 5:00 24.05.20 будут перекрыты съезд с а/д 41К-100 на а/д Р-23 и съезд с а/д Р-23 на а/д 41К-100 при движении в сторону Санкт-Петербурга;

IV этап: с 6:00 24.05.20 до 12:00 25.05.20 будут перекрыты съезд с а/д 41К-100 на а/д Р-23 и съезд с а/д Р-23 на а/д 41К-100 при движении в сторону области.

Все работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. В районе места производства работ установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры. Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Напомним, все работы по реконструкции участка федеральной автодороги Р-23 в обход города Гатчина планируется завершить в IV квартале текущего года. В рамках государственного контракта участок существующей дороги расширен с двух до шести полос движения.

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