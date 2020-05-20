Новое расписание автобусов: Сиверское направление

Новое расписание автобусов: Сиверское направление

С 21 мая возобновляются рейсы по маршрутам № 2 Сиверский – Белогорка, № 121Т Сиверский – Батово, № 120Т Сиверский – Дружная Горка, изменяется расписание по маршруту № 151 Сиверский – Гатчина, а с 25 мая возобновляются рейсы по маршруту № 502 Сиверский – Ляды.

Рубрики : Общество     20 May 2020

Выполнение рейсов № 2 Сиверский - Белогорка с 21 мая

Сиверский

Белогорка

5-50 по Вокзальной

6-00 по кругу

6-20 по Вокзальной

6-35 по кругу

6-50 кр В по Вокзальной П

7-00 кр В по кругу П

7-05 П

7-20 П

7-40 П

8-05 П

8-30 П

8-55 П

10-10

10-30

11-45

12-10

13-05

13-30

15-10

15-35

17-40

18-00

20-00

20-20 по Вокзальной

П заезд в поликлинику

Выполнение рейсов № 151 Сиверский – Гатчина с 21 мая 2020 года 

Сиверский

Гатчина

5-50

6-50

7-00

8-05

7-55

9-05

8-05 до Варшавского

10-20

9-10

11-15

10-10

12-20

11-00*

12-00*

11-20

12-40

11-40

13-30

12-20

15-00

13-50

16-05

14-50

17-30

16-20

18-20

17-10

18-40

17-30

19-45

18-35

21-00

20-05

21-20

21-00

22-15

* кроме СВ

С 21 мая возобновляются рейсы маршрута № 121Т Сиверский – Батово 

Сиверский

Батово

6-00

6-25

6-30

7-00

7-30

8-00

8-35

9-00

10-10

10-35

14-25

14-50

15-45

16-20

17-20

17-50

18-40

19-00

 С 21 мая возобновляются рейсы маршрута № 120Т Сиверский - Дружная горка

Сиверский

Дружная Горка

7-35

8-00

8-30

8-55

10-10*

10-35*

12-55

13-20

14-25

14-50

15-30

15-50

16-45

17-10

17-35

18-00*

* мимо кладбища

Выполнение рейсов № 502 Сиверский – Ляды с 25 мая

Сиверский

Ляды

7-05

7-45

10-10

10-45

14-25

15-00

15-45

16-25

17-40

18-10

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