В Мариенбурге сгорел торговый центр: никто не пострадал

14 мая в посёлке Сиверский на улице МТС уже во второй раз загорелся дом. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём неустановленными лицами.

В тот же день горел торговый центр в Мариенбурге на улице Воскова. В момент пожара в здании никого не было. Для установления обстоятельств и причин пожара на место происшествия выезжали эксперты испытательной пожарной лаборатории Главного управления МЧС России по ЛО. Проводится проверка.

15 мая в Коммунаре сгорел частный жилой дом. Проводится проверка.

16 мая в посёлке Тайцы сгорела баня, аналогичный случай произошёл на следующий день в садоводстве «Ритм» массива «Строганово». Ведётся дознание.

ОНДиПР Гатчинского района