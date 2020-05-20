В Мариенбурге сгорел торговый центр: никто не пострадал

В Мариенбурге сгорел торговый центр: никто не пострадал

С 14 по 20 мая на территории Гатчинского района произошло шесть пожаров, погибших нет.

Рубрики : Происшествия     20 May 2020

14 мая в посёлке Сиверский на улице МТС уже во второй раз загорелся дом. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём неустановленными лицами.

В тот же день горел торговый центр в Мариенбурге на улице Воскова. В момент пожара в здании никого не было. Для установления обстоятельств и причин пожара на место происшествия выезжали эксперты испытательной пожарной лаборатории Главного управления МЧС России по ЛО. Проводится проверка.

15 мая в Коммунаре сгорел частный жилой дом. Проводится проверка.

16 мая в посёлке Тайцы сгорела баня, аналогичный случай произошёл на следующий день в садоводстве «Ритм» массива «Строганово». Ведётся дознание.

 

                                                                   ОНДиПР Гатчинского района

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