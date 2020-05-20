В Мариенбурге сгорел торговый центр: никто не пострадал

14 мая в посёлке Сиверский на улице МТС уже во второй раз
загорелся дом. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём
неустановленными лицами.
В тот же день горел торговый центр в Мариенбурге на
улице Воскова. В момент пожара в здании никого не было. Для установления
обстоятельств и причин пожара на место происшествия выезжали эксперты
испытательной пожарной лаборатории Главного управления МЧС России по ЛО.
Проводится проверка.
15 мая в Коммунаре сгорел частный жилой дом.
Проводится проверка.
16 мая в посёлке Тайцы сгорела баня, аналогичный
случай произошёл на следующий день в садоводстве «Ритм» массива «Строганово».
Ведётся дознание.
ОНДиПР
Гатчинского района