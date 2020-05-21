О переносе сроков уплаты налогов и взносов

Правительством Российской Федерации 02.04.2020 принято постановление №
409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики», согласно которому
организациям и индивидуальным предпринимателям, занятым в сферах деятельности,
наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции, предоставлены меры поддержки.
К числу таких мер отнесены автоматический перенос сроков уплаты ряда
налогов и взносов, в том числе налога на прибыль организаций; единый
сельскохозяйственный налог; налог, уплачиваемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения за 2019 год; налог на доходы физических лиц
за 2019 год.
Принадлежность к пострадавшей отрасли определяется по основному виду
экономической деятельности по состоянию на 01.03.2020 в отношении юридических
лиц – по данным ЕГРЮЛ, индивидуальных предпринимателей – по ЕГРИП.
На отсрочку смогут претендовать компании и предприниматели, у которых
снизились доходы более чем на 10 %, либо деятельность которых в 2020 году стала
убыточной, а в 2019 году убытка не было.
Заявление и обязательство соблюдения условий отсрочки подается в
налоговый орган по месту нахождения юридического лица либо по месту жительства
индивидуального предпринимателя.
Крупнейшие налогоплательщики могут обратиться с заявлением в межрегиональную
(межрайонную) инспекцию по месту постановки на учет в качестве крупнейшего
налогоплательщика. Если заинтересованное лицо претендует на рассрочку на срок
более шести месяцев, то необходимо приложить предполагаемый график погашения
долга и информацию об обеспечении (залоге, поручительстве или банковской
гарантии). Налоговый орган самостоятельно проверит принадлежность заявителя к
пострадавшим отраслям, а также основания для отсрочки, используя сведения в
автоматизированной информационной системе. Если необходимые данные ранее не
предоставлялись налогоплательщиком, будут также рассматриваться документы,
приложенные к заявлению. Решения по заявлениям об отсрочке будут приниматься в
оперативном порядке.
Заявления на отсрочку принимаются до 1 декабря 2020 года.