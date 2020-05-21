О переносе сроков уплаты налогов и взносов

Правительством Российской Федерации 02.04.2020 принято постановление № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики», согласно которому организациям и индивидуальным предпринимателям, занятым в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, предоставлены меры поддержки.

К числу таких мер отнесены автоматический перенос сроков уплаты ряда налогов и взносов, в том числе налога на прибыль организаций; единый сельскохозяйственный налог; налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2019 год; налог на доходы физических лиц за 2019 год.

Принадлежность к пострадавшей отрасли определяется по основному виду экономической деятельности по состоянию на 01.03.2020 в отношении юридических лиц – по данным ЕГРЮЛ, индивидуальных предпринимателей – по ЕГРИП.

На отсрочку смогут претендовать компании и предприниматели, у которых снизились доходы более чем на 10 %, либо деятельность которых в 2020 году стала убыточной, а в 2019 году убытка не было.

Заявление и обязательство соблюдения условий отсрочки подается в налоговый орган по месту нахождения юридического лица либо по месту жительства индивидуального предпринимателя.

Крупнейшие налогоплательщики могут обратиться с заявлением в межрегиональную (межрайонную) инспекцию по месту постановки на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика. Если заинтересованное лицо претендует на рассрочку на срок более шести месяцев, то необходимо приложить предполагаемый график погашения долга и информацию об обеспечении (залоге, поручительстве или банковской гарантии). Налоговый орган самостоятельно проверит принадлежность заявителя к пострадавшим отраслям, а также основания для отсрочки, используя сведения в автоматизированной информационной системе. Если необходимые данные ранее не предоставлялись налогоплательщиком, будут также рассматриваться документы, приложенные к заявлению. Решения по заявлениям об отсрочке будут приниматься в оперативном порядке.

Заявления на отсрочку принимаются до 1 декабря 2020 года.