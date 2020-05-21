Он брал Берлин!

В числе первых его поздравили глава Гатчины и района Виталий Филоненко и председатель Совета ветеранов Александр Резвый.

Иван Михайлович Анисимов родился 21 мая 1925 года, отслужил в армии семь с половиной лет. Его служба началась в январе 1943 года в Свердловске. Рядовой - связист отдельного Померанского ордена Красного знамени батальона связи в составе 3-ей Ударной армии Иван Анисимов с боями прошел от Великих Лук, освобождая от немецких захватчиков Латвию, Варшаву, всю Польшу и западную часть Берлина. Вместе с боевыми товарищами связист Иван Анисимов участвовал во взятии Рейхстага.

Под Ельней на Смоленщине, где тогда шли жестокие бои, он получил первое ранение, и первое поощрение. Среди его боевых наград две медали «За отвагу», медали «За взятие Варшавы» и «За взятие Берлина». Батальон связи, который обслуживал 150-ю и 171-ю дивизию 79-го стрелкового корпуса, еще в конце марта 1945 года вышел на Одер, где стоял больше двух недель, готовясь к наступлению на Берлин.

После войны Иван Михайлович 44 года отработал в Гатчине на 157-м Механическом заводе. С супругой, Александрой Ивановной, они прожили вместе 65 лет. Воспитали двоих детей. Внук Ивана Михайловича сейчас живет в Москве.

Юбиляр принимал гостей при полном параде у себя дома. Глава Гатчины и района Виталий Филоненко и председатель Совета ветеранов Александр Резвый от души поздравили Ивана Михайловича с красивой юбилейной датой, выразили огромную благодарность за подвиги, за патриотическое воспитание молодежи и пожелали здоровья еще на много лет и мирного ясного неба над головой.

Татьяна Можаева