Он брал Берлин!

В
числе первых его поздравили глава Гатчины и района Виталий Филоненко и
председатель Совета ветеранов Александр Резвый.
Иван
Михайлович Анисимов родился 21 мая 1925 года, отслужил в армии семь с половиной
лет. Его служба началась в январе 1943 года в Свердловске. Рядовой - связист
отдельного Померанского ордена Красного знамени батальона связи в составе 3-ей
Ударной армии Иван Анисимов с боями прошел от Великих Лук, освобождая от
немецких захватчиков Латвию, Варшаву, всю Польшу и западную часть Берлина.
Вместе с боевыми товарищами связист Иван Анисимов участвовал во взятии
Рейхстага.
Под
Ельней на Смоленщине, где тогда шли жестокие бои, он получил первое ранение, и
первое поощрение. Среди его боевых наград две медали «За отвагу», медали «За
взятие Варшавы» и «За взятие Берлина». Батальон связи, который обслуживал 150-ю
и 171-ю дивизию 79-го стрелкового корпуса, еще в конце марта 1945 года вышел на
Одер, где стоял больше двух недель, готовясь к наступлению на Берлин.
После
войны Иван Михайлович 44 года отработал в Гатчине на 157-м Механическом заводе.
С супругой, Александрой Ивановной, они прожили вместе 65 лет. Воспитали двоих
детей. Внук Ивана Михайловича сейчас живет в Москве.
Юбиляр
принимал гостей при полном параде у себя дома. Глава Гатчины и района Виталий
Филоненко и председатель Совета ветеранов Александр Резвый от души поздравили
Ивана Михайловича с красивой юбилейной датой, выразили огромную благодарность
за подвиги, за патриотическое воспитание молодежи и пожелали здоровья еще на
много лет и мирного ясного неба над головой.
Татьяна
Можаева