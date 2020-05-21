Сегодня в Гатчинском районе завершается отопительный сезон

Сегодня в Гатчинском районе завершается отопительный сезон

С 00 часов 00 минут 22 мая подача потребителям теплоносителя для нужд отопления будет прекращена.

Рубрики : ЖКХ     21 May 2020

Соответствующее постановление подписано главой администрации Гатчинского муниципального района. Как сказано в документе, «с учетом метеорологического прогноза о повышении температуры наружного воздуха на территории Гатчинского муниципального района… теплоснабжающим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Гатчинского муниципального района (кроме муниципального образования «город Коммунар»), необходимо с 00 часов 00 минут 22 мая 2020 года прекратить подачу потребителям теплоносителя для нужд отопления, но при этом обеспечить горячее водоснабжение потребителей в межотопительный период.

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