22 мая: в Гатчинском районе – 20 новых заболевших

Всего по состоянию на 22 мая в Ленинградской области
коронавирусная инфекция диагностирована у 2323 человек (в том числе 695 – в
Гатчинском районе), 1417 из их числа – активные (больны в настоящее время), 898
выздоровели, 8 умерли.
Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает,
что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих
населенных пунктов Гатчинского района:
- Гатчина (+9)
- Тайцы (+1)
- Вырица (+4)
- Коммунар (+1)
- Большие Колпаны (+1)
- Сяськелево (+2)
- Пустошка (+1)
Всего
на 22 мая подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у 695
жителей Гатчинского района:
- г. Гатчина – 295
человек,
- «Больница № 1 им.
П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека,
- п. Сиверский – 53
человека,
- п. Вырица – 34
человека,
- г. Коммунар – 29
человек,
- п. Новый Свет – 15
человек,
- п. Тайцы – 12
человек,
- д. Батово – 10
человек,
- д. Лампово – 9
человек,
- д. Пудомяги - 7
человек,
- д. Ивановка, д.
Большие Борницы, д. Малые Колпаны, д. Белогорка, п. Дружная Горка, с.
Никольское, п. Пудость, д. Сяськелево – по 6 человек
- п. Терволово, д.
Монделево, д. Старицы. п. Войсковицы, п. Высокоключевой, д.
Большие Колпаны – по 5 человек,
- с. Рождествено, д.
Большое Верево, д. Малое Верево – по 4 человека,
- д. Выра, п. Суйда, п.
Строганово, д. Шпаньково, д. Чаща, п. Семрино, д. Большое Рейзино, д. Ляды, п.
Сусанино, д. Пустошка – по 3 человека,
- д. Большево, п.
Дивенский, п. Кобралово, д. Романовка, д. Тихковицы, д. Даймище, д. Жабино, д. Новосиверская,
д. Новый Учхоз, д. Вяхтелево, д. Старосиверская, д. Карташевская – по 2
человека,
- д. Ковшово, д.
Меньково, д. Холоповицы, д. Покровская, д. Саванкюля, д. Карстолово, д.
Куровицы, д. Реболово, д. Новинка, д. Изора, д. Покровка, п. Вайялово, п.
Елизаветино, д. Старые Низковицы, д. Нижняя, д. Березнево, п. Кезево, массив
Красницы, д. Мины, д. Орлино, д. Бугры, п. Торфяное, д. Мыза-Ивановка, д.
Руново - по 1 человеку.
Выздоровели из числа
заболевших гатчинцев – 101 человек.