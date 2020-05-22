Гатчинский район вступает в борьбу с борщевиком

Список поселений, заявивших о проведении работ по борьбе с борщевиком Сосновского в 2020 году опубликовал Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. В него вошли Большеколпанское, Войсковицкое, Вырицкое, Елизаветинское, Кобринское, Новосветское, Сиверское, Сусанинское и Сяськелевское поселения Гатчинского района.

Мероприятия против борщевика будут развернуты на площади в 2 876 га (122% к 2019 году). Общая сумма субсидий из областного бюджета составит 20,2 млн руб. На данный момент муниципалитеты завершают конкурсные процедуры по выбору подрядчиков на проведение работ и готовятся приступить к уничтожению сорных растений.

Согласно правилам получения субсидий, администрация поселения принимает решение участвовать в государственной программе, подает заявку в комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, проходит процедуру отбора, выбирает подрядчиков, обеспечивает проведение комплекса защитных мероприятий. После проверки качества и приемки работ осуществляется их софинансирование за счет средств областного бюджета.