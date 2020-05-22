Гатчинский район вступает в борьбу с борщевиком

Список поселений,
заявивших о проведении работ по борьбе с борщевиком Сосновского в 2020 году
опубликовал Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области. В него вошли Большеколпанское, Войсковицкое, Вырицкое, Елизаветинское, Кобринское, Новосветское, Сиверское, Сусанинское и Сяськелевское
поселения Гатчинского района.
Мероприятия против
борщевика будут развернуты на площади в 2 876 га (122% к 2019 году). Общая
сумма субсидий из областного бюджета составит 20,2 млн руб. На данный момент
муниципалитеты завершают конкурсные процедуры по выбору подрядчиков на
проведение работ и готовятся приступить к уничтожению сорных растений.
Согласно правилам
получения субсидий, администрация поселения принимает решение участвовать в
государственной программе, подает заявку в комитет по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, проходит процедуру отбора,
выбирает подрядчиков, обеспечивает проведение комплекса защитных мероприятий.
После проверки качества и приемки работ осуществляется их софинансирование за
счет средств областного бюджета.