Ленинградская область готова к проведению ЕГЭ

Образовательная система Ленинградской области готова к проведению ЕГЭ по новым требованиям. Как сообщил председатель комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов, принято решение об увеличении числа аудиторий в 42 пунктах проведения ЕГЭ: к 536 действующим аудиториям откроют дополнительные 85.

В каждой аудитории будет находиться не более 10 человек, за партами будут сидеть по одному выпускнику. Расстояние между сдающими ЕГЭ должно быть не менее 1,5 м. Также будет составлен графика прихода в пункт проведения экзамена. Это делается для того, чтобы избежать скопления большого количества людей на входе в аудиторию.

Аудитории будут оборудованы дезинфицирующими и антисептическими средствами, а также аппаратами для обеззараживания воздуха и проведения термометрии. Все участники экзамена должны использовать средства индивидуальной защиты.

«Нам придется установить в этих дополнительных аудиториях видеонаблюдение, сканирующее оборудование и принтеры, потому что распечатка экзаменационных материалов и сканирование проходят непосредственно в аудиториях. Средства на приобретение дополнительного оборудования у нас есть, сейчас идут закупки. Также достигнута договоренность с Ростелекомом по установке современных камер наблюдения для онлайн-режима трансляции ЕГЭ», — добавил Сергей Тарасов.

Кроме того, комитет проводит обучение дополнительно привлеченных сотрудников, которые будут работать организаторами экзаменов. «Мы эту работу начали, обучение в самом разгаре, поэтому к тем датам, которые определены сегодня президентом, эту работу мы проведем — и по оснащению, и по обучению, и по организации всего процесса», — прокомментировал глава комитета общего и профессионального образования.

В Ленинградской области насчитывается порядка 5,5 тысяч выпускников. Ожидается, что большинство из них будут сдавать ЕГЭ.