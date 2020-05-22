Ленинградская область готова к проведению ЕГЭ

Образовательная система
Ленинградской области готова к проведению ЕГЭ по новым требованиям. Как сообщил
председатель комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов,
принято решение об увеличении числа аудиторий в 42 пунктах проведения ЕГЭ: к
536 действующим аудиториям откроют дополнительные 85.
В каждой аудитории будет
находиться не более 10 человек, за партами будут сидеть по одному выпускнику.
Расстояние между сдающими ЕГЭ должно быть не менее 1,5 м. Также будет составлен
графика прихода в пункт проведения экзамена. Это делается для того, чтобы
избежать скопления большого количества людей на входе в аудиторию.
Аудитории будут
оборудованы дезинфицирующими и антисептическими средствами, а также аппаратами
для обеззараживания воздуха и проведения термометрии. Все участники экзамена
должны использовать средства индивидуальной защиты.
«Нам придется установить
в этих дополнительных аудиториях видеонаблюдение, сканирующее оборудование и
принтеры, потому что распечатка экзаменационных материалов и сканирование
проходят непосредственно в аудиториях. Средства на приобретение дополнительного
оборудования у нас есть, сейчас идут закупки. Также достигнута договоренность с
Ростелекомом по установке современных камер наблюдения для онлайн-режима
трансляции ЕГЭ», — добавил Сергей Тарасов.
Кроме того, комитет
проводит обучение дополнительно привлеченных сотрудников, которые будут
работать организаторами экзаменов. «Мы эту работу начали, обучение в самом
разгаре, поэтому к тем датам, которые определены сегодня президентом, эту
работу мы проведем — и по оснащению, и по обучению, и по организации всего
процесса», — прокомментировал глава комитета общего и профессионального
образования.
В Ленинградской области
насчитывается порядка 5,5 тысяч выпускников. Ожидается, что большинство из них
будут сдавать ЕГЭ.