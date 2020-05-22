Потребителю отказывать нельзя!

Статьей 14.8 Кодекса РФ об административных
правонарушениях с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 18.03.2020
№ 56-ФЗ, установлена административная ответственность в виде штрафа за отказ
потребителю в доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с
состоянием его здоровья, ограничением жизнедеятельности, возрастом.
Так, в случае отказа социально-уязвимым
категориям граждан в доступе к товарам (работам, услугам), виновным лицам
грозит штраф: должностным лицам - в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;
юридическим лица - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Отказ не повлечет наступление
административной ответственности только в установленных законом случаях. Такими
случаями являются, например, ограничения, при обеспечении доступа к управлению
транспортным средством, при продаже отдельных видов товаров несовершеннолетним
и пр.
Кроме того, данная статья дополнена также
примечанием, предусматривающим, что в случае неоднократного отказа одному
потребителю либо неоднократного отказа двум и более потребителям одновременно
административная ответственность наступает за такой отказ каждому потребителю и
за каждый случай такого отказа в отдельности.