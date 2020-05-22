Потребителю отказывать нельзя!

Потребителю отказывать нельзя!

Прокуратура Ленинградской области напоминает об административной ответственности за отказ потребителю в предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг).

Рубрики : Прокуратура Ленобласти разъясняет     22 May 2020

Статьей 14.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 18.03.2020 № 56-ФЗ, установлена административная ответственность в виде штрафа за отказ потребителю в доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием его здоровья, ограничением жизнедеятельности, возрастом.

Так, в случае отказа социально-уязвимым категориям граждан в доступе к товарам (работам, услугам), виновным лицам грозит штраф: должностным лицам - в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; юридическим лица - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Отказ не повлечет наступление административной ответственности только в установленных законом случаях. Такими случаями являются, например, ограничения, при обеспечении доступа к управлению транспортным средством, при продаже отдельных видов товаров несовершеннолетним и пр.

Кроме того, данная статья дополнена также примечанием, предусматривающим, что в случае неоднократного отказа одному потребителю либо неоднократного отказа двум и более потребителям одновременно административная ответственность наступает за такой отказ каждому потребителю и за каждый случай такого отказа в отдельности.

 

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