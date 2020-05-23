Чтобы тонировка не стала причиной ДТП

Основная цель данного мероприятия -пресечение и предупреждение нарушения Правил дорожного движения, связанных с управлением транспортом, светопропускаемость стекол которого не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза.

23 мая в период с 8:00 до 14:00 сотрудниками ОГИБДД по Гатчинскому району выявлено 20 нарушений по ч.3.1 ст. 12.5 КоАП РФ, в том числе выписано 9 предписаний. Ответственность за данное нарушение предусматривает наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.

Уважаемые водители, обращаем ваше внимание, что тонированные передние боковые и ветровые стекла зачастую становятся основной причиной дорожно-транспортных происшествий. Не подвергайте себя и окружающих опасности!

Оперативно-профилактическое мероприятие «Тонировка» проводится на территории обслуживания ОГИБДД по Гатчинскому району на постоянной основе.