Чтобы тонировка не стала причиной ДТП

Основная
цель данного мероприятия -пресечение и предупреждение нарушения Правил
дорожного движения, связанных с управлением транспортом, светопропускаемость
стекол которого не соответствует требованиям Технического регламента
Таможенного союза.
23
мая в период с 8:00 до 14:00 сотрудниками ОГИБДД по Гатчинскому району выявлено
20 нарушений по ч.3.1 ст. 12.5 КоАП РФ, в том числе выписано 9 предписаний. Ответственность
за данное нарушение предусматривает наказание в виде штрафа в размере 500
рублей.
Уважаемые
водители, обращаем ваше внимание, что тонированные передние боковые и ветровые
стекла зачастую становятся основной причиной дорожно-транспортных происшествий.
Не подвергайте себя и окружающих опасности!
Оперативно-профилактическое
мероприятие «Тонировка» проводится на территории обслуживания ОГИБДД по
Гатчинскому району на постоянной основе.