Неделя без света

С 25 по 29 мая с 09:00
до 16:00 (с включением на ночь)
Таицкое ГП:
п. Тайцы
ул. Юного Ленинца,
д. 32-50
пер. Кировский,
1-6
пер.
Краснофлотский, д. 1-4
ш. Гатчинское, д.
16А
25 мая с 09:00 до
12:00
Вырицкое ГП:
п. Вырица
ул. Максимова д.
5-21
ул. Средняя д.
1-39
ул. Софийская д.
1-12
ул. Шифлеровская
д. 1-21
ул. Никольская д.
3-3
ул. Лужская д.
8-14
27 мая с 09:00 до
16:00
Сиверское ГП:
п. Сиверский
ул. Толмачева д.
1-38
ул. Некрасова д.
1-20, 20-68
ул. Герцена д.
1-53
ул. Газа д. 1-24
ул. Восточная д.
1-37, 39-69
25 мая с 08:00 до
17:00
Дружногорское ГП:
п. Дружная горка
ул. Урицкого д. 2
(ООО "ПК Завод Дружная Горка")
ул.
Краснофлотская д. 1-24
ул. Красная д.
1-30
ул. Маяковская д.
1-30
ул. Трубная д.
1-14
ул. Советская д.
1-14
ул. Горького д.
1-23
ул. Мира д. 13-28
ул. Пограничная
1-48
ул. Чащинская д.
1-7
ул. Крылова д.
13А
27 мая с 09:00 до
16:00
Кобринское СП:
п. Кобрино
ул. Мира д. 1-43
ул. Некрасова д.
1-12
ул. Торфяная д.
1-6
28 мая с 09:00 до
14:00
г. Гатчина
пр. 25-го Октября,
д. 63, 73, 69, 65, 67, 69А, 71