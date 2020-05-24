Неделя без света

С 25 по 29 мая с 09:00 до 16:00 (с включением на ночь)

Таицкое ГП:

п. Тайцы

ул. Юного Ленинца, д. 32-50

пер. Кировский, 1-6

пер. Краснофлотский, д. 1-4

ш. Гатчинское, д. 16А

25 мая с 09:00 до 12:00

Вырицкое ГП:

п. Вырица

ул. Максимова д. 5-21

ул. Средняя д. 1-39

ул. Софийская д. 1-12

ул. Шифлеровская д. 1-21

ул. Никольская д. 3-3

ул. Лужская д. 8-14

27 мая с 09:00 до 16:00

Сиверское ГП:

п. Сиверский

ул. Толмачева д. 1-38

ул. Некрасова д. 1-20, 20-68

ул. Герцена д. 1-53

ул. Газа д. 1-24

ул. Восточная д. 1-37, 39-69

25 мая с 08:00 до 17:00

Дружногорское ГП:

п. Дружная горка

ул. Урицкого д. 2 (ООО "ПК Завод Дружная Горка")

ул. Краснофлотская д. 1-24

ул. Красная д. 1-30

ул. Маяковская д. 1-30

ул. Трубная д. 1-14

ул. Советская д. 1-14

ул. Горького д. 1-23

ул. Мира д. 13-28

ул. Пограничная 1-48

ул. Чащинская д. 1-7

ул. Крылова д. 13А

27 мая с 09:00 до 16:00

Кобринское СП:

п. Кобрино

ул. Мира д. 1-43

ул. Некрасова д. 1-12

ул. Торфяная д. 1-6

28 мая с 09:00 до 14:00

г. Гатчина

пр. 25-го Октября, д. 63, 73, 69, 65, 67, 69А, 71