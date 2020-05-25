Плановые отключения в Гатчинском районе 26 мая

Плановые отключения в Гатчинском районе 26 мая

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в поселениях Гатчинского района.

Рубрики : ЖКХ     25 May 2020

Пудомягское СП

26 мая с 10:00 до 17:00

д. Шаглино

 

Сяськелевское СП

26 мая с 09:00 до 17:00

д. Жабино, Крокшево

 

Большеколпанское СП

26 мая с 09.00 до 17.00 

д. Тихковицы

 

Веревское СП

26 мая с 09.00 до 17:00

д. Дони, Зайцево                   

 

Пудостьское СП

26 мая 09.30:00 до 18:00

п. Терволово, п/ф «Скворицы»

27 мая с 10.00 до 18.00

д. Петрово 24,28,30,32,34,36,38,42,44

 

Сиверское ГП     

26 мая с 09:30 до 17:30

д. Новосиверская, ул. Стахановская       

 

Елизаветинское СП

26 мая с 10:0 до 17:00

Яскелево, Алексеевка, ж.п. Дружба, Луйсковицы

                  

Вырицкое ГП

26 мая с 10:00 до 17:00

Каушта, Горки   

 

Пудомягское СП

28, 29 мая с 10.00 до18.00

Д. Монделево ул. Ясная, Суммоловская, пер. Осенний, Летняя, Соколовский,

Лазурный, Нагорная, пер. Весенняя. Дружбы

Зем.уч. «Павловский ручей», «Петербургские просторы», Павловские дачи

д. Покровская, ч\сектор, амбулатория, ул. Учительская 1, ж\с д.133-257

д. Порицы, ч/сектор,

д. Марьино, ч\сектор
д. Антелево.

        

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