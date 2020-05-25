Плановые отключения в Гатчинском районе 26 мая

Пудомягское СП
26 мая с 10:00 до 17:00
д. Шаглино
Сяськелевское СП
26 мая с 09:00 до 17:00
д. Жабино, Крокшево
Большеколпанское СП
26 мая с 09.00 до 17.00
д. Тихковицы
Веревское СП
26 мая с 09.00 до 17:00
д. Дони, Зайцево
Пудостьское СП
26 мая 09.30:00 до 18:00
п. Терволово, п/ф «Скворицы»
27 мая с 10.00 до 18.00
д. Петрово
24,28,30,32,34,36,38,42,44
Сиверское ГП
26 мая с 09:30 до 17:30
д. Новосиверская, ул. Стахановская
Елизаветинское СП
26 мая с 10:0 до 17:00
Яскелево, Алексеевка, ж.п.
Дружба, Луйсковицы
Вырицкое ГП
26 мая с 10:00 до 17:00
Каушта, Горки
Пудомягское СП
28, 29 мая с 10.00 до18.00
Д. Монделево ул. Ясная,
Суммоловская, пер. Осенний, Летняя, Соколовский,
Лазурный, Нагорная, пер.
Весенняя. Дружбы
Зем.уч. «Павловский ручей»,
«Петербургские просторы», Павловские дачи
д. Покровская, ч\сектор,
амбулатория, ул. Учительская 1, ж\с д.133-257
д. Порицы, ч/сектор,
д. Марьино, ч\сектор
д. Антелево.