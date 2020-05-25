Улица Соборная в Гатчине: благоустройство продолжается

По итогам конкурса определен подрядчик для выполнение работ - ООО «СК Возрождение». Соответствующий контракт с ним подписан 21 апреля. Работы должны завершиться к 1 октября.

В 2019 году администрация Гатчинского района направила в комитет по ЖКХ правительства Ленинградской области заявку на предоставление субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году. В заявке была прописана сметная стоимость работ в размере почти 90 млн рублей. Комитет по ЖКХ утвердил сумму вдвое меньше – 45 млн рублей. В связи с этим была проведена корректировка проекта благоустройства: уменьшили площадь благоустройства, исключили работы по устройству фонтанов, количество бортовых камней из гранита, урн, скамеек, площади газона. Произведена частичная замена гранитной плитки на бетонную декоративную плитку. Из общей площади благоустраиваемой территории исключены прилегающие территории, на которых планировалась замена асфальтобетонного покрытия.

В дополнение в администрации Гатчинского района разработана концептуальная схема благоустройства прилегающей территории к улице Соборной. В 2020 году запланировано проведение работ по благоустройству прилегающих территорий к домам №№ 11 – 21А и 12 – 20А по улице Соборной от собора до улицы Горького. Губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко направлена заявка на выделение финансирования данных работ в размере 45 млн рублей.

Выполнены проектные работы по благоустройству прилегающих территорий улицы Соборной от собора до жилых домов № 22, 22А, 24Б, 21 и 23 (территория вокруг собора). Сметная документация находится на стадии разработки. Работы по данной территории при наличии финансирования также могут быть выполнены в 2020 году.

Ирина Хрусталёва