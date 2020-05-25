Законопроект молодых депутатов оценили на высшем уровне

В их научно-исследовательской работе предложен проект внесения изменений в федеральный закон, которые позволят закрепить права молодых семей при их участии в программах по предоставлению комфортного и доступного жилья. Данная инициатива будет представлена молодыми депутатами на рассмотрение в Законодательное собрание Ленинградской области и в Госдуму РФ.

Конкурс ежегодно проводит Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция».