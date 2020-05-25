Законопроект молодых депутатов оценили на высшем уровне

Члены Молодежного парламента при Законодательном собрании региона – депутат Пудостьского поселения Алина Коняева и депутат города Гатчины Станислав Бойко стали лауреатами XV Всероссийского заочного конкурса молодежи образовательных и научных организаций в номинации «Моя законотворческая инициатива» по направлению «Молодежная политика».
В
их научно-исследовательской работе предложен проект внесения изменений в
федеральный закон, которые позволят закрепить права молодых семей при их
участии в программах по предоставлению комфортного и доступного жилья. Данная
инициатива будет представлена молодыми депутатами на рассмотрение в Законодательное
собрание Ленинградской области и в Госдуму РФ.
Конкурс
ежегодно проводит Национальная система развития научной, творческой и
инновационной деятельности молодежи России «Интеграция».
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