Законопроект молодых депутатов оценили на высшем уровне

Законопроект молодых депутатов оценили на высшем уровне

Члены Молодежного парламента при Законодательном собрании региона – депутат Пудостьского поселения Алина Коняева и депутат города Гатчины Станислав Бойко стали лауреатами XV Всероссийского заочного конкурса молодежи образовательных и научных организаций в номинации «Моя законотворческая инициатива» по направлению «Молодежная политика».

Рубрики : Молодежь     25 May 2020

В их научно-исследовательской работе предложен проект внесения изменений в федеральный закон, которые позволят закрепить права молодых семей при их участии в программах по предоставлению комфортного и доступного жилья. Данная инициатива будет представлена молодыми депутатами на рассмотрение в Законодательное собрание Ленинградской области и в Госдуму РФ.

Конкурс ежегодно проводит Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция».

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