Заветные ключи от собственной квартиры

В областном Мультицентре
социальной и трудовой реабилитации он получил специальность кухонного рабочего,
устроился работать на ферму в поселке Верево. Благодаря тренировкам под руководством
президента Федерации бадминтона Ленинградской области Владимира Русских стал
двукратным чемпионом Всероссийской Спартакиады Специальной олимпиады по летним
видам спорта.
Саша готов жить
самостоятельно и потому продолжал мечтать о собственной квартире, но, когда
узнал о своих правах, было уже поздно – срок давности подачи заявления истек.
Молодому человеку, который всю жизнь провел в государственных учреждениях,
вовремя никто не рассказал о гарантиях государства. К счастью, Саша
познакомился с руководителем Гатчинского фонда многодетных матерей, опекунов и
одиноких матерей «Теплый дом» Ларисой Калининой. Она обратилась к
Уполномоченному по правам ребенка в Ленинградской области Тамаре Литвиновой,
которая, в свою очередь, рассказала об этой истории губернатору Ленинградской
области Александру Дрозденко. Областной комитет общего и профессионального
образования получил поручение разобраться в ситуации, и его представители
обратились в администрацию Гатчинского района с просьбой включить Сашу в список
лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. Однако постановлением
администрации от 21 августа 2018 года ему было отказано. Гатчинский городской
суд также отказал Саше в восстановлении его жилищных прав как сироты.
Но Тамара Литвинова и
Лариса Калинина и после этого продолжили отстаивать интересы Саши. Адвокат
Санкт-Петербургской адвокатской конторы Виктор Анисимов подал апелляцию в
Ленинградский областной суд, который 10 октября 2019 года отменил решение
Гатчинского городского суда. Именно в этот день эта история обрела счастливый
конец. Сашу включили в реестр и начали подыскивать квартиру. Со второй попытки
жилье, подходящее Саше, нашлось!
В четверг, 21 мая, в
районной администрации Александру Юдину выдали ключи и документы на квартиру.