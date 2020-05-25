Заветные ключи от собственной квартиры

Мы уже рассказывали вам о судьбе молодого человека. Он родился в 1989 году в Выборге, жил в разных детских домах и специализированных учреждениях. В 2012 году его определили в ПНИ города Гатчины, хотя должны были предоставить собственное жилье, согласно федеральному закону «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В областном Мультицентре социальной и трудовой реабилитации он получил специальность кухонного рабочего, устроился работать на ферму в поселке Верево. Благодаря тренировкам под руководством президента Федерации бадминтона Ленинградской области Владимира Русских стал двукратным чемпионом Всероссийской Спартакиады Специальной олимпиады по летним видам спорта.

Саша готов жить самостоятельно и потому продолжал мечтать о собственной квартире, но, когда узнал о своих правах, было уже поздно – срок давности подачи заявления истек. Молодому человеку, который всю жизнь провел в государственных учреждениях, вовремя никто не рассказал о гарантиях государства. К счастью, Саша познакомился с руководителем Гатчинского фонда многодетных матерей, опекунов и одиноких матерей «Теплый дом» Ларисой Калининой. Она обратилась к Уполномоченному по правам ребенка в Ленинградской области Тамаре Литвиновой, которая, в свою очередь, рассказала об этой истории губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко. Областной комитет общего и профессионального образования получил поручение разобраться в ситуации, и его представители обратились в администрацию Гатчинского района с просьбой включить Сашу в список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. Однако постановлением администрации от 21 августа 2018 года ему было отказано. Гатчинский городской суд также отказал Саше в восстановлении его жилищных прав как сироты.

Но Тамара Литвинова и Лариса Калинина и после этого продолжили отстаивать интересы Саши. Адвокат Санкт-Петербургской адвокатской конторы Виктор Анисимов подал апелляцию в Ленинградский областной суд, который 10 октября 2019 года отменил решение Гатчинского городского суда. Именно в этот день эта история обрела счастливый конец. Сашу включили в реестр и начали подыскивать квартиру. Со второй попытки жилье, подходящее Саше, нашлось!

В четверг, 21 мая, в районной администрации Александру Юдину выдали ключи и документы на квартиру.



