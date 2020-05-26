Ежегодную индексацию платы за жилищные услуги – отложили

- Залог безаварийного
прохождения отопительного сезона - в его подготовке, с учетом анализа ошибок
предыдущего. На мой взгляд, слаженную работу показали все предприятия ЖКХ
Гатчинского района, за исключением электросетевых компаний, которые в течение
прохождения всего отопительного сезона продолжали запланированные ремонтные
работы.
-
Алексей Владимирович, какие задачи ставите на межотопительный период работы?
- По итогам весеннего
осмотра общедомового имущества многоквартирных домов сформирована
производственная программа по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в
осенне-зимний период 2020-2021 гг. на сумму 40,3 млн руб., в т.ч.1,6 млн руб. -
на ремонт внутридомового газового оборудования и вентиляционных каналов.
По согласованному графику
с ресурсоснабжающими организациями технические службы предприятия приступили к
гидропневматической промывке и испытаниям общедомовых коммуникаций
многоквартирных домов, в т.ч. АИТП и плановых поверок ОДПУ (общедомовых
приборов учета расходования ресурсов).
Приоритетом сегодняшней
подготовки к отопительному сезону станут ремонты кровель домов и газовое
оборудование.
-
Каковы источники финансирования работ?
- МУП ЖКХ «Сиверский» не
финансируется из бюджетов, а осуществляет деятельность в рамках договоров за
счет платы за содержание жилых помещений, т.е. у нас прямая зависимость объемов
работ от платежей жителей многоквартирных домов.
Несмотря на
115-миллионные долги жителей многоквартирных домов и низкую платежную
дисциплину по оплате за ЖКУ в период пандемии коронавируса, руководство
управляющей организации МУП ЖКХ «Сиверский» приняло решение отложить ежегодную
индексацию платы за жилищные услуги на 3,6% на три месяца, т.е. до 1 сентября
2020 г. Надеюсь, и все мои коллеги примут правильные решения.
-
Как работает предприятие в режиме борьбы с коронавирусом?
- Организовались быстро,
помогла флотская закалка. Цель – сберечь людей, в т.ч. и работников
предприятия.
Все знания и опыт,
приобретенные за 40-летний стаж трудовой деятельности, направляю с коллегами
для борьбы с нераспространением коронавирусной инфекции в 987 многоквартирных
домах на территориях 15 поселений Гатчинского муниципального района, где
проживает свыше 55 тысяч человек.
Ежедневно 305 человек из
464 работающих на предприятии работают в зоне риска, 253 – убирают, моют с
дезинфицирующими средствами подъезды домов.
Горжусь работниками
предприятия, только шесть человек во время пандемии уволились, а на «Народной
Доске Почета предприятия» – 33 работника.
-
А потери есть?
- Нет, слава Богу! Но
друга потеряли. Вечная память о Сергее Александровиче Букашкине, нашем «коменданте»,
останется у всех работников предприятия.
-
Спасибо за беседу.
Лучшим
уборщикам подъездов ежемесячно производится доплата в размере 15% к основному
окладу.
Удальцова Галина Владимировна
- Белогорка, ул. Институтская
Вербицкая Антонина
Васильевна - Сиверский, ул. Строителей
Гладченко Ольга
Михайловна - Сиверский, ул. 123дивизии
Полякова Надежда
Николаевна - Сиверский, Военный Городок
Щербакова Ольга
Владимировна - Военный городок
Гришина Наталья
Валериевна - Военный городок
Иванова Наталья
Алексеевна - Кезевская дорога
Прохорова Мария
Анатольевна - Лампово, ул. Совхозная
Трифонова Наталья
Дмитриевна - Дружная Горка
Хюннинен Марина Яковлевна
- Сиверский, ул. Строителей
Майорова Наталья
Владимировна - Сиверский, ул. 123 Дивизии
Илатовская Любовь
Афанасьевна - п. Сиверский, д. Белогорка
Андреева Наталья
Николаевна - Батово
Пуолокайнен Ольга
Ивановна - ЖЭУ Войсковицкого СП
Ибрагимова Татьяна
Александровна - ЖЭУ Войсковицкого СП
Дубровина Тамара Ивановна
- ЖЭУ Войсковицкого СП
Кривленкова Наталья
Вячеславовна - ЖЭУ Войсковицкого СП (п. Новый Учхоз)
Марков Дмитрий
Александрович - ЖЭУ Рождественского СП (Батово)
Епихин Игорь Юрьевич -
ЖЭУ Сяськелевского СП (Сяськелево)
Владенко Оксана Викторовна
- ЖЭУ Пудомягского СП (Лукаши, ул. Ижорская)
Петрова Екатерина
Геннадьевна - Елизаветино, пл. Дружбы
Митрофанова Алла Юрьевна
- ЖЭУ Сиверского ГП
Дорохова Анна Андреевна -
ЖЭУ Дружногорского СП
Макарова Наталья
Николаевна - ЖЭУ Дружногорского СП
Сударев Василий
Витальевич – ЖЭУ Сусанинского СП
Сударева Любовь
Михайловна - мастер ЖЭУ Сусанинского СП
Хмелевская Александра
Николаевна - ЖЭУ Вырицкого ГП
Нагорная Елена Борисовна
- ЖЭУ Вырицкого ГП
Боткин Павел Сергеевич -
ЖЭУ Вырицкого ГП
Данилова Алла Евгеньевна
- ЖЭУ Дружногорского СП
Блинкова Ольга Викторовна
- Елизаветино, ул. Парковая
Девяткина Ирина
Владимировна - Елизаветино, ул. Басова
Красоткина Марина
Владимировна - п. Новый Свет