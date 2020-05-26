Ежегодную индексацию платы за жилищные услуги – отложили

- Залог безаварийного прохождения отопительного сезона - в его подготовке, с учетом анализа ошибок предыдущего. На мой взгляд, слаженную работу показали все предприятия ЖКХ Гатчинского района, за исключением электросетевых компаний, которые в течение прохождения всего отопительного сезона продолжали запланированные ремонтные работы.

- Алексей Владимирович, какие задачи ставите на межотопительный период работы?

- По итогам весеннего осмотра общедомового имущества многоквартирных домов сформирована производственная программа по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 гг. на сумму 40,3 млн руб., в т.ч.1,6 млн руб. - на ремонт внутридомового газового оборудования и вентиляционных каналов.

По согласованному графику с ресурсоснабжающими организациями технические службы предприятия приступили к гидропневматической промывке и испытаниям общедомовых коммуникаций многоквартирных домов, в т.ч. АИТП и плановых поверок ОДПУ (общедомовых приборов учета расходования ресурсов).

Приоритетом сегодняшней подготовки к отопительному сезону станут ремонты кровель домов и газовое оборудование.

- Каковы источники финансирования работ?

- МУП ЖКХ «Сиверский» не финансируется из бюджетов, а осуществляет деятельность в рамках договоров за счет платы за содержание жилых помещений, т.е. у нас прямая зависимость объемов работ от платежей жителей многоквартирных домов.

Несмотря на 115-миллионные долги жителей многоквартирных домов и низкую платежную дисциплину по оплате за ЖКУ в период пандемии коронавируса, руководство управляющей организации МУП ЖКХ «Сиверский» приняло решение отложить ежегодную индексацию платы за жилищные услуги на 3,6% на три месяца, т.е. до 1 сентября 2020 г. Надеюсь, и все мои коллеги примут правильные решения.

- Как работает предприятие в режиме борьбы с коронавирусом?

- Организовались быстро, помогла флотская закалка. Цель – сберечь людей, в т.ч. и работников предприятия.

Все знания и опыт, приобретенные за 40-летний стаж трудовой деятельности, направляю с коллегами для борьбы с нераспространением коронавирусной инфекции в 987 многоквартирных домах на территориях 15 поселений Гатчинского муниципального района, где проживает свыше 55 тысяч человек.

Ежедневно 305 человек из 464 работающих на предприятии работают в зоне риска, 253 – убирают, моют с дезинфицирующими средствами подъезды домов.

Горжусь работниками предприятия, только шесть человек во время пандемии уволились, а на «Народной Доске Почета предприятия» – 33 работника.

- А потери есть?

- Нет, слава Богу! Но друга потеряли. Вечная память о Сергее Александровиче Букашкине, нашем «коменданте», останется у всех работников предприятия.

- Спасибо за беседу.

Лучшим уборщикам подъездов ежемесячно производится доплата в размере 15% к основному окладу.

Удальцова Галина Владимировна - Белогорка, ул. Институтская

Вербицкая Антонина Васильевна - Сиверский, ул. Строителей

Гладченко Ольга Михайловна - Сиверский, ул. 123дивизии

Полякова Надежда Николаевна - Сиверский, Военный Городок

Щербакова Ольга Владимировна - Военный городок

Гришина Наталья Валериевна - Военный городок

Иванова Наталья Алексеевна - Кезевская дорога

Прохорова Мария Анатольевна - Лампово, ул. Совхозная

Трифонова Наталья Дмитриевна - Дружная Горка

Хюннинен Марина Яковлевна - Сиверский, ул. Строителей

Майорова Наталья Владимировна - Сиверский, ул. 123 Дивизии

Илатовская Любовь Афанасьевна - п. Сиверский, д. Белогорка

Андреева Наталья Николаевна - Батово

Пуолокайнен Ольга Ивановна - ЖЭУ Войсковицкого СП

Ибрагимова Татьяна Александровна - ЖЭУ Войсковицкого СП

Дубровина Тамара Ивановна - ЖЭУ Войсковицкого СП

Кривленкова Наталья Вячеславовна - ЖЭУ Войсковицкого СП (п. Новый Учхоз)

Марков Дмитрий Александрович - ЖЭУ Рождественского СП (Батово)

Епихин Игорь Юрьевич - ЖЭУ Сяськелевского СП (Сяськелево)

Владенко Оксана Викторовна - ЖЭУ Пудомягского СП (Лукаши, ул. Ижорская)

Петрова Екатерина Геннадьевна - Елизаветино, пл. Дружбы

Митрофанова Алла Юрьевна - ЖЭУ Сиверского ГП

Дорохова Анна Андреевна - ЖЭУ Дружногорского СП

Макарова Наталья Николаевна - ЖЭУ Дружногорского СП

Сударев Василий Витальевич – ЖЭУ Сусанинского СП

Сударева Любовь Михайловна - мастер ЖЭУ Сусанинского СП

Хмелевская Александра Николаевна - ЖЭУ Вырицкого ГП

Нагорная Елена Борисовна - ЖЭУ Вырицкого ГП

Боткин Павел Сергеевич - ЖЭУ Вырицкого ГП

Данилова Алла Евгеньевна - ЖЭУ Дружногорского СП

Блинкова Ольга Викторовна - Елизаветино, ул. Парковая

Девяткина Ирина Владимировна - Елизаветино, ул. Басова

Красоткина Марина Владимировна - п. Новый Свет