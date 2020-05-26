Гатчинцы приняли участие в конкурсе сочинений «Я — гражданин России»

Межрегиональный
конкурс сочинений «Я – гражданин России!» проходит на территории Северо-Запада
России уже четвертый раз. Инициатива его проведения была выдвинута регионами в
2017 году и получила активную поддержку аппарата полномочного представителя
Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.
В
марте 2020 года школьники и студенты средних профессиональных образовательных
заведений попробовали в своих сочинениях ответить на вопрос: что значит носить
гордое звание гражданина России? Участие в творческом состязании приняли
учащиеся 7-8 классов, 9-10 классов, 11 классов, студенты колледжей и
техникумов.
Сначала
сочинения проверяли педагоги на уровне школ и СПО, затем экспертные комиссии
муниципального и регионального уровней. В итоге из более чем 200 тысяч работ на
завершающий этап конкурса и суд окружной комиссии из 11 регионов
Северо-Западного федерального округа было представлено 211 сочинений.
Честь
Ленинградской области защищают 19 номинантов, чьи работы были отобраны по
итогам областного этапа и направлены для размещения на сайте Стратегического
партнерства и проверку окружной комиссии.
Номинантами
на победу в IV Межрегиональном конкурсе сочинений «Я – гражданин России!» от
Гатчинского района стали Кашенко Юлия (Гатчинский лицей №3 им. Героя
Советского Союза А.И. Перегудова), Борисова Ангелина (Гатчинский
педагогический колледж им. К.Д. Ушинского»).
Все
сочинения номинантов конкурса размещены в открытом доступе и ждут народной и
профессиональной оценки.
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Проект стал значимым общественным явлением межрегионального масштаба, в рамках
которого не только взрослые делятся своими знаниями и опытом с детьми, но и
дети – со взрослыми, - считает помощник полномочного представителя президента
России в СЗФО Евгений Карпичев. - Важно, что механизм отбора сочинений на
окружной этап абсолютно прозрачен, нет сомнений в объективности критериев и
итоговых оценках экспертов.
Евгений
Карпичев также отметил, что конкурс сочинений «Я – гражданин России!»
демонстрирует высокий профессионализм школьных учителей и педагогов среднего
профессионального образования, вовлеченность семьи в формирование гражданского
самосознания детей.
По
словам Карпичева, в этом году проведение конкурса было осложнено рядом
ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой. Но даже в этой
ситуации родились уникальные в своем роде работы, в которых подрастающее
поколение с удивительной искренностью рассуждает на заданную тему. Как считает
Карпичев, этот конкурс, по сути, представляет собой полноценное исследование
гражданского самосознания и социальной активности юных граждан.
Онлайн-голосование
по окружному конкурсу сочинений «Я – гражданин России!» будет проходить на
сайте оператора проекта – Стратегического партнерства «Северо-Запад» с 25 мая
по 14 июня включительно (https://n-west.su/ja-grazhdanin-rossii-2020/).
По
правилам онлайн голосования, один интернет-пользователь сможет проголосовать за
понравившееся сочинение в каждой возрастной категории только один раз. В эти же
дни будет проводиться экспертная оценка работ, выставленных на сайте
Стратегического партнерства.
Окружная
комиссия выявит победителей в каждом из 11 регионов-участников по четырем
возрастным категориям. Наряду с лауреатами конкурса будут отмечены авторы ещё
трех сочинений, которые наберут наибольшее количество голосов в ходе открытого
интернет-голосования.
Публикуем
выдержки из сочинений наших гатчинских девушек, ставших номинантами конкурса.
«Я
помню о предках, которые дали мне то, что я имею, ведь без прошлого нет
настоящего. Россия — мой дом, моя родина, которую я люблю такой, какая она
есть. Другой у меня нет и не будет. Я смогу, нет, я постараюсь не просто
называться гражданином России, но и быть им...»
Юлия Кашенко
«Почему
же я горжусь своей страной? Отвечая на этот вопрос, я могу сказать о богатстве нашей
природы, о научных открытиях, о произведениях русских классиков, о победах в
войнах и о многом другом. Но больше всего я горжусь людьми, которые ко всему
этому причастны...»
Ангелина Борисова