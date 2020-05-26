Гатчинцы приняли участие в конкурсе сочинений «Я — гражданин России»

Межрегиональный конкурс сочинений «Я – гражданин России!» проходит на территории Северо-Запада России уже четвертый раз. Инициатива его проведения была выдвинута регионами в 2017 году и получила активную поддержку аппарата полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Оператором конкурса выступает Стратегическое партнерство «Северо-Запад».

В марте 2020 года школьники и студенты средних профессиональных образовательных заведений попробовали в своих сочинениях ответить на вопрос: что значит носить гордое звание гражданина России? Участие в творческом состязании приняли учащиеся 7-8 классов, 9-10 классов, 11 классов, студенты колледжей и техникумов.

Сначала сочинения проверяли педагоги на уровне школ и СПО, затем экспертные комиссии муниципального и регионального уровней. В итоге из более чем 200 тысяч работ на завершающий этап конкурса и суд окружной комиссии из 11 регионов Северо-Западного федерального округа было представлено 211 сочинений.

Честь Ленинградской области защищают 19 номинантов, чьи работы были отобраны по итогам областного этапа и направлены для размещения на сайте Стратегического партнерства и проверку окружной комиссии.

Номинантами на победу в IV Межрегиональном конкурсе сочинений «Я – гражданин России!» от Гатчинского района стали Кашенко Юлия (Гатчинский лицей №3 им. Героя Советского Союза А.И. Перегудова), Борисова Ангелина (Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского»).

Все сочинения номинантов конкурса размещены в открытом доступе и ждут народной и профессиональной оценки.

– Проект стал значимым общественным явлением межрегионального масштаба, в рамках которого не только взрослые делятся своими знаниями и опытом с детьми, но и дети – со взрослыми, - считает помощник полномочного представителя президента России в СЗФО Евгений Карпичев. - Важно, что механизм отбора сочинений на окружной этап абсолютно прозрачен, нет сомнений в объективности критериев и итоговых оценках экспертов.

Евгений Карпичев также отметил, что конкурс сочинений «Я – гражданин России!» демонстрирует высокий профессионализм школьных учителей и педагогов среднего профессионального образования, вовлеченность семьи в формирование гражданского самосознания детей.

По словам Карпичева, в этом году проведение конкурса было осложнено рядом ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой. Но даже в этой ситуации родились уникальные в своем роде работы, в которых подрастающее поколение с удивительной искренностью рассуждает на заданную тему. Как считает Карпичев, этот конкурс, по сути, представляет собой полноценное исследование гражданского самосознания и социальной активности юных граждан.

Онлайн-голосование по окружному конкурсу сочинений «Я – гражданин России!» будет проходить на сайте оператора проекта – Стратегического партнерства «Северо-Запад» с 25 мая по 14 июня включительно (https://n-west.su/ja-grazhdanin-rossii-2020/).

По правилам онлайн голосования, один интернет-пользователь сможет проголосовать за понравившееся сочинение в каждой возрастной категории только один раз. В эти же дни будет проводиться экспертная оценка работ, выставленных на сайте Стратегического партнерства.

Окружная комиссия выявит победителей в каждом из 11 регионов-участников по четырем возрастным категориям. Наряду с лауреатами конкурса будут отмечены авторы ещё трех сочинений, которые наберут наибольшее количество голосов в ходе открытого интернет-голосования.

Публикуем выдержки из сочинений наших гатчинских девушек, ставших номинантами конкурса.

«Я помню о предках, которые дали мне то, что я имею, ведь без прошлого нет настоящего. Россия — мой дом, моя родина, которую я люблю такой, какая она есть. Другой у меня нет и не будет. Я смогу, нет, я постараюсь не просто называться гражданином России, но и быть им...»

Юлия Кашенко

«Почему же я горжусь своей страной? Отвечая на этот вопрос, я могу сказать о богатстве нашей природы, о научных открытиях, о произведениях русских классиков, о победах в войнах и о многом другом. Но больше всего я горжусь людьми, которые ко всему этому причастны...»

Ангелина Борисова