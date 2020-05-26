Пандемия не испортит праздник

Из-за пандемии празднование Дня предпринимателя пришлось отложить. Тем не менее, Людмила Нещадим посчитала необходимым встретиться с представителями малого и среднего бизнеса.

Вместе со своим заместителем по экономике Владимиром Норкиным и начальником отдела малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Натальей Рудченко она посетила городской и районный фонды поддержки малого и среднего предпринимательства, где пообщалась с руководителями. В ходе встречи речь шла о том, какие меры поддержки сегодня востребованы у предпринимателей, кто был вынужден приостановить свою деятельность в условиях пандемии и на какие меры поддержки они могут рассчитывать. Возникшие идеи по развитию предпринимательства на территории Гатчинского района было решено обсудить в ходе будущих рабочих встреч.

Официальная делегация также посетила салон красоты «Акцент», магазин местных фермерских товаров «Сделано в Гатчине», меховое ателье «Манто», химчистку «Без пятен», Дом бытовых услуг Большеколпанского поселения – именно здесь трудятся обладатели наград, подготовленных к празднику.

Людмила Нещадим пообщалась с предпринимателями, оценила организацию работы по новым стандартам, поздравила с профессиональным праздником и пожелала развития, процветания и оптимизма.

Благодарности главы администрации Гатчинского района были вручены генеральному директору Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания города Гатчины) Александру Семенову, мастеру парикмахерского искусства, руководителю салона красоты «Акцент» Наталье Котиковой и ее коллеге – парикмахеру Светлане Ярыгиной, индивидуальному предпринимателю, конструктору женской одежды ателье «Манто» Александре Власенко, индивидуальному предпринимателю, руководителю химчистки «Без пятен» Дмитрию Антипову. Почетную грамоту главы администрации Гатчинского района Людмила Нещадим передала индивидуальному предпринимателю, руководителю Дома бытовых услуг Большеколпанского поселения Марине Разживиной.

Для того, чтобы поддержать предпринимателей сегодня, накануне в районной администрации состоялась видеоконференция, в ходе которой Людмила Нещадим пообщалась с представителями малого и среднего бизнеса в режиме онлайн. Участниками онлайн встречи также стали руководитель Гатчинского филиала Центра занятости населения Елена Крылова, директор Гатчинского филиала Центра социальной защиты населения Екатерина Битель, начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Гатчинскому и Лужскому району Николай Васев, директор фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания города Гатчины) Александр Семенов, директор муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района Павел Лукин.

Людмила Нещадим выразила благодарность главе региона Александру Дрозденко, который взял на себя ответственность и разрешил продолжить свою работу промышленным предприятиям и отдельным предприятиям малого и среднего бизнеса.

- Очень важно, чтобы экономика Гатчинского района продолжала функционировать, пусть и с ограничительными мерами, - подчеркнула Людмила Нещадим.

Николай Васев отметил, что по результатам рейдов сотрудники Роспотребнадзора уже видят положительную динамику – предприниматели соблюдают все необходимые требования.

- Наша цель – не наказывать предприятия, а отслеживать ситуацию и предпринимать профилактические меры, чтобы как можно быстрее выйти из «красной» зоны, - сказал он.