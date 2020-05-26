За нарушение карантина – штраф!

За невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации предусмотрена административная ответственность.
Вступили в силу изменения в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), согласно которым за
невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности или в
зоне чрезвычайной ситуации устанавливается административная ответственность.
В этих целях КоАП РФ дополняется новой статьей 20.6.1 («Невыполнение
правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»),
которой предусмотрены санкции в виде предупреждения или административного
штрафа на граждан в размере от 1 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10
до 50 тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей – от 30 до 50 тысяч
рублей; на юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.
Если эти действия повлекли причинение вреда здоровью человека или
имуществу, либо правонарушение совершено повторно – предусмотрена
ответственность в виде штрафа на граждан в размере от 15 до 50 тысяч рублей; на
должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей; на юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей — от 500 тысяч до 1 млн рублей.
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