Чем украсят Гатчину?

В апреле текущего года началась посадка виол в цветники на территории Ингербургских ворот, в вазоны на площади Победы, создан новый цветник в виде Георгиевской ленточки на территории мемориала на улице Солодухина, где были высажены тагетисы (бархатцы) и ирезине.

В микрорайоне Аэродром уже высажены рабатки – клумбы в форме прямоугольника - вдоль аллеи Богданова. На перекрестке улиц Кныша и Зверевой вскоре появится цветочная конструкция в виде осьминога. Уже взошли тюльпаны на бульваре 47 регион, у ЦТЮ и на «ватрушке» на пересечении улиц Кныша и Новоселов.

В сквере памяти блокадникам посажены две туи, еще 20 туй и столько же берез были посажены в сквере у военкомата на улице Киргетова, в Поэтическом сквере, у кинотеатра «Победа» и на въезде рядом с отделением Сбербанка. На мемориале на улице Солодухина появился цветник из тюльпанов в виде звезды.

С 25 мая началось комплектование сурфиниями цветочных конструкций, установленных на газонах у площади Коннетабля, на бульваре 47 регион и посадка цветов в конструкцию «Бабочка» на Въезде. Там будут посажены бегонии и цинерарии. С первого июня сурфинии появятся в кашпо на ограждениях вдоль проспекта 25 Октября и на подвесных кашпо на территории Ингербургских ворот.

В текущем году администрация Гатчинского района приняла решение об установке дополнительных цветочных конструкций на улице Рощинской, на территории Ингербургских ворот и на Театральной площади.

Всего сотрудники УБДХ города Гатчины высадили в вазоны почти пять тысяч виол, в цветочные конструкции в этом году будет высажено почти 16 тысяч различных цветов, в цветниках появится 88 тысяч цветов. Осенью будут высажены 28 тысяч тюльпанов. Еще тысяча кустов кизильника будет посажена вдоль проспекта 25 Октября.

Отдельно стоит поговорить об «охотниках» за цветами, которые не гнушаются выкапывать их из клумб для своих нужд. Бороться с ними, по мнению сотрудников УБДХ города Гатчины, сложно. Тем не менее, по каждому инциденту соответствующее заявление отправляется в правоохранительные органы.

- Поредевшая из-за вандалов цветочная конструкция смотрится не эстетично, поэтому мы восполняем ее новыми цветами и призываем жителей города перестать воровать цветы, - сказал Максим Бибкин.

Что касается деревьев, то в этом году в адресную программу по спилу вошли 350 аварийных и старых деревьев. Но, как показывает практика, их будет традиционно больше. Взамен спиленных деревьев сотрудники УБДХ города Гатчины всегда высаживают столько же новых саженцев. Кстати, все 75 берез на Въезде, высаженные в честь 75-летия Победы, прижились.