Ярмарка «Весенняя» в Гатчине - состоится

В последние выходные мая, с 29 по 31 мая, в Гатчине на спортивной площадке рядом с УСЗ «Маяк» пройдет традиционная ярмарка «Весенняя».
В
этом году, в связи с действующими из-за распространения коронавирусной инфекции
ограничениями, ярмарка «Весенняя» пройдёт с ограниченным составом участников.
На
ярмарке будут представлены посадочный материал (товары для сада) и товары
продовольственной группы.
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