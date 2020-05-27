Ярмарка «Весенняя» в Гатчине - состоится

Ярмарка «Весенняя» в Гатчине - состоится

В последние выходные мая, с 29 по 31 мая, в Гатчине на спортивной площадке рядом с УСЗ «Маяк» пройдет традиционная ярмарка «Весенняя».

Рубрики : Общество     27 May 2020

В этом году, в связи с действующими из-за распространения коронавирусной инфекции ограничениями, ярмарка «Весенняя» пройдёт с ограниченным составом участников.

На ярмарке будут представлены посадочный материал (товары для сада) и товары продовольственной группы.

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