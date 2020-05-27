На участке трассы Р-23 в обход Гатчины завершили основные работы

По
информации пресс-службы ФКУ Упдор «Северо-Запад», на федеральной дороге Р-23
(Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель до границы с Республикой Беларусь
на обходе Гатчины Ленобласти) рабочие наносят разметку из термопластика,
выполняют остекление надземных пешеходных переходов, монтируют шумозащитные
экраны в вблизи застройки, а также металлическое барьерное ограждение.
Кроме
этого, продолжается устройство мостового полотна на двух путепроводах над
железнодорожными путями на 46 и 50 километрах. Длина искусственных сооружений
составит 169,7 метра и 98,99 метра соответственно. Монтаж линий наружного
искусственного освещения уже завершен на всем протяжении участка.
Планируется,
что уже в этом году после ввода объекта в эксплуатацию потоки транспорта будут
двигаться по трем полосам в каждом направлении.
Напомним,
реконструкция обхода города Гатчины выполняется в два этапа. Первый этап –
строительство нового участка протяженностью 12,4 км – завершился в 2017 году.
Второй этап предполагает расширение существующего участка федеральной трассы
протяженностью 10,6 км с двух до шести полос движения. Стоимость всех
строительно-монтажных работ по двум этапам составляет 26 млрд 137,8 млн рублей.
Объект
включен в нацпроект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры», рассчитанный до 2024 года.
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»