Рисунок Анны Плужник из Гатчины – лучший!

«430 прекрасных работ прислали нам юные художники со всех уголков нашей страны. Выбрать победителей было нелегкой задачей, но все же некоторые работы сразу же привлекали внимание своей самобытностью, необычностью, импровизацией», – отметила заведующая Красногорским филиалом Маргарита Иващенко.

Гран-при конкурса было присуждено десятилетней Анне Плужник из Гатчины и шестилетней Маргарите Кисилевой из Красногорска.

Лидером народного голосования стал рисунок Никиты Столповских. Пятилетнему мальчику из Липецкой области присужден «Приз зрительских симпатий».

Самой юной участницей конкурса стала двухлетняя Алиса Кобылкина из Архангельска, ей будет вручен специальный приз.

Всего победителями, лауреатами и обладателями поощрительных наград стали более 50 участников. В списке награжденных 12 юных жителей Подмосковья, девять – Архангельской, шесть - Орловской области. Почетные грамоты будут также отправлены в Республику Карелия, Башкортостан, Липецкую и Ленинградскую области.