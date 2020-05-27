Завтра - без света!

Завтра - без света!

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики : ЖКХ     27 May 2020

28, 29 мая с 10.00 до18.00

Пудомягское СП:

д. Монделево ул. Ясная, Суммоловская, пер. Осенний, Летняя, Соколовский,

Лазурный, Нагорная, пер. Весенний, Дружбы

Зем.уч. «Павловский ручей», «Петербургские просторы», павловские дачи

д. Покровская ч\сектор, амбулатория, ул. Учительская, 1 ж\с д.133-257

д. Порицы, ч/сектор,

д. Марьино, ч\сектор
д. Антелево

 

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