Завтра - без света!

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики :
ЖКХ
27 May 2020
28, 29 мая с
10.00 до18.00
Пудомягское СП:
д. Монделево ул.
Ясная, Суммоловская, пер. Осенний, Летняя, Соколовский,
Лазурный,
Нагорная, пер. Весенний, Дружбы
Зем.уч.
«Павловский ручей», «Петербургские просторы», павловские дачи
д. Покровская
ч\сектор, амбулатория, ул. Учительская, 1 ж\с д.133-257
д. Порицы,
ч/сектор,
д. Марьино,
ч\сектор
д. Антелево
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