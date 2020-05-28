29 мая без света в Гатчинском районе

29 мая с 09.00 до 17.00

Большеколпанское СП:

д. Тихковицы

29 мая с 09.00 до 18:00

Рождественское СП:

с. Рождествено, ул. Песчаная, школа, водозабор

29 мая с 09.00 до 16:00

Веревское СП:

д. Малое Верево ул. Кутышева д.1, д.1а, д.4, ул. Киевская д.9, д.2,

ул. Школьная д.1, д.1а, д.2, д.2а, д.2б, д.2в, д.4, музыкальная школа, дом быта, автостоянка, кафе, магазин, библиотека

29 мая с 10:00 до 15.00

Елизаветинское СП:

д. Дылицы

29 мая с 09:30 до 17:30

Сиверское ГП:

д. Новосиверская, ул. Стахановская

29 мая с 09:00 до 17:00

Пудомягское СП:

д. Веккелево

3 и 4 июня с 10.00 до 18.00

Пудостьское СП:

д. Петрово д.24,28,30,32,34,36,38,42,44

1 июня с 10.00 до 18.00 дважды на 40 минут

Таицкое ГП:

КП «Вантаа Вилладж»