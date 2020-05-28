29 мая без света в Гатчинском районе

29 мая с 09.00 до 17.00
Большеколпанское СП:
д. Тихковицы
29 мая с 09.00 до 18:00
Рождественское СП:
с. Рождествено, ул. Песчаная, школа,
водозабор
29 мая с 09.00 до 16:00
Веревское СП:
д. Малое Верево ул. Кутышева д.1, д.1а,
д.4, ул. Киевская д.9, д.2,
ул. Школьная д.1, д.1а, д.2, д.2а, д.2б,
д.2в, д.4, музыкальная школа, дом быта, автостоянка, кафе, магазин, библиотека
29 мая с 10:00 до 15.00
Елизаветинское СП:
д.
Дылицы
29 мая с 09:30 до 17:30
Сиверское ГП:
д. Новосиверская, ул.
Стахановская
29 мая с 09:00 до 17:00
Пудомягское СП:
д. Веккелево
3 и 4 июня с 10.00 до
18.00
Пудостьское СП:
д. Петрово д.24,28,30,32,34,36,38,42,44
1 июня с 10.00 до 18.00 дважды на 40
минут
Таицкое ГП:
КП «Вантаа
Вилладж»