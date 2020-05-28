Гатчинский район - победитель Лиги школьного спорта

Федерация
школьного спорта Ленинградской области составляет рейтинг самых спортивных районов на основе активности
участия районов в федеральном проекте «Детский спорт» и по результатам
соревнований школьных спортивных клубов.
Согласно
итоговым протоколам 1-е место завоевал Гатчинский район, 2-е место –
Всеволожский район, 3-е место - Волховский район.
Среди
школьных спортивных клубов 1 место занял спортклуб «Сила Оккервиля» в Кудрово,
2 место – спортклуб «Эра» в Волхове, 3 место – спортклуб «Радуга» в Больших
Колпанах.
Как
отметили в Комитете по физической культуре спорту Ленинградской области, в
регионе с каждым годом все больше детей приобщаются к регулярным занятиям
спортом, что значительно влияет на здоровье и физическую подготовленность
молодого поколения и прививает ребятам привычки здорового образа жизни. После
снятия всех ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции,
в области планируется провести муниципальные этапы и региональный этап
Всероссийского фестиваля детского футбола 6х6, а также Фестиваль дворовых и
национальных видов спорта Ленинградской области.
Фото из архива редакции