Гатчинский район - победитель Лиги школьного спорта

Федерация школьного спорта Ленинградской области составляет рейтинг самых спортивных районов на основе активности участия районов в федеральном проекте «Детский спорт» и по результатам соревнований школьных спортивных клубов.

Согласно итоговым протоколам 1-е место завоевал Гатчинский район, 2-е место – Всеволожский район, 3-е место - Волховский район.

Среди школьных спортивных клубов 1 место занял спортклуб «Сила Оккервиля» в Кудрово, 2 место – спортклуб «Эра» в Волхове, 3 место – спортклуб «Радуга» в Больших Колпанах.

Как отметили в Комитете по физической культуре спорту Ленинградской области, в регионе с каждым годом все больше детей приобщаются к регулярным занятиям спортом, что значительно влияет на здоровье и физическую подготовленность молодого поколения и прививает ребятам привычки здорового образа жизни. После снятия всех ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, в области планируется провести муниципальные этапы и региональный этап Всероссийского фестиваля детского футбола 6х6, а также Фестиваль дворовых и национальных видов спорта Ленинградской области.

Фото из архива редакции