Отключение электроэнергии на 28 мая

Отключение электроэнергии на 28 мая

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет о запланированных работах на электросетевых объектах 28 мая.

Рубрики : ЖКХ     28 May 2020

В связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии:

28.05.2020 с 09.00 до 17.00 

Большеколпанское СП:

д. Тихковицы

28.05.2020 с 09.00 до 17.00 

Таицкое ГП

п. Тайцы, ул. Санаторская, Гатчинское шоссе, ул. капитана Желтова, санаторий им. Свердлова

д. Александровка

28.05.20 с 09.00 до 18:00

Рождественское СП

с. Рождествено, Большой проспект, ул. Песчаная, школа, водозабор

 28.05.20 с 10.00 до 16:00

Веревское СП:   

д. Малое Верево, ул. Кириллова д. 2, 3, 4, школа, д/сад,

ул. Кутышева д.1, 1А, 4, ул. Киевская д. 9, 2,

ул. Школьная д. 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 2В, 4. музыкальная школа, дом быта, автостоянка, кафе, библиотека

28.05.20 с 9:30 до 18.00

Войсковицкое СП:

п. Войсковицы, ул. Грунева, Клубный переулок

28.05.2020 с 09:30 до 17:30

Сиверское ГП

д. Новосиверская        

ул. Стахановская        

28.05.2020 с 09:00 до 17:00

Пудомягское СП

д. Веккелево

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