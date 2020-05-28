Отключение электроэнергии на 28 мая

В связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии:
28.05.2020 с 09.00 до
17.00
Большеколпанское СП:
д. Тихковицы
28.05.2020 с 09.00 до
17.00
Таицкое ГП
п. Тайцы, ул. Санаторская,
Гатчинское шоссе, ул. капитана Желтова, санаторий им. Свердлова
д. Александровка
28.05.20 с 09.00 до 18:00
Рождественское СП
с. Рождествено, Большой
проспект, ул. Песчаная, школа, водозабор
Веревское СП:
д. Малое Верево, ул.
Кириллова д. 2, 3, 4, школа, д/сад,
ул. Кутышева д.1, 1А, 4, ул.
Киевская д. 9, 2,
ул. Школьная д. 1, 1А, 2, 2А,
2Б, 2В, 4. музыкальная школа, дом быта, автостоянка, кафе, библиотека
28.05.20 с 9:30 до 18.00
Войсковицкое СП:
п. Войсковицы, ул. Грунева,
Клубный переулок
28.05.2020 с 09:30 до 17:30
Сиверское ГП
д. Новосиверская
ул. Стахановская
28.05.2020 с 09:00 до 17:00
Пудомягское СП
д. Веккелево