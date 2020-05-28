Открыт маршрут № 10 до «Пижмы» и добавлены рейсы

С 28 мая в Гатчинском районе возобновляются утренние рейсы по маршруту № 538 на 6-40 из г. Гатчины и 7-25 из п. Семрино, а также по маршруту № 532 на 7-30 из Гатчины и 8-25 из д. Тихковицы.

Движение автобусов по маршруту № 7 «Варшавский вокзал - завод Электронстандарт» возобновляется в полном объеме.

Рейсы по маршруту № 10 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - кладбище Пижма» будет осуществляться с 1 по 5 июня по указанному ниже расписанию. Напомним, что с 27 мая в Гатчинском районе кладбища открыты для посещения по будним дням.