В Гатчинском районе – 21 новый заболевший

На 28 мая в Ленинградской области коронавирусная
инфекция диагностирована у 2660 человек, 1355 из их числа – активные (больны в
настоящее время), 1294 выздоровели, 11 умерли.
Гатчинский
район по-прежнему возглавляет областной антирейтинг: на 28 мая у нас 791 подтвержденный
случай заболевания COVID-19. Выздоровели из числа заболевших гатчинцев – 147 человек.
Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает,
что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих
населенных пунктов Гатчинского района:
- Гатчина (+14)
- Вырица (+2)
- Покровская (+1)
- Новый Свет (+1)
- Сяськелево (+1)
- Дружная Горка (+1)
- Пудость (+1)
Всего
на 28 мая подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у 791 жителя
Гатчинского района:
- г. Гатчина – 350
человек,
- «Больница № 1 им.
П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека,
- п. Сиверский – 57
человек,
- п. Вырица – 47
человек,
- г. Коммунар – 31
человек,
- п. Новый Свет – 20
человек,
- п. Тайцы – 12
человек,
- д. Батово – 10
человек,
- д. Лампово, д.
Сяськелево, п. Дружная Горка – по 9 человек,
- д. Пудомяги – 8
человек,
- п. Пудость – 7 человек,
- д. Ивановка, д.
Большие Борницы, д. Малые Колпаны, д. Белогорка, с. Никольское, д. Старицы – по
6 человек
- п. Терволово, д.
Монделево, п. Войсковицы, п. Высокоключевой, д. Большие Колпаны, д. Большое
Верево – по 5 человек,
- с. Рождествено, д.
Малое Верево – по 4 человека,
- д. Выра, п. Суйда, п.
Строганово, д. Шпаньково, д. Чаща, п. Семрино, д. Большое Рейзино, д. Ляды, п.
Сусанино, д. Пустошка, д. Жабино, д. Романовка – по 3 человека,
- д. Большево, п.
Дивенский, п. Кобралово, д. Тихковицы, д. Даймище, д. Новосиверская, д. Новый
Учхоз, д. Вяхтелево, д. Старосиверская, д. Карташевская, д. Мины, п.
Елизаветино, д. Покровская – по 2 человека,
- д. Ковшово, д.
Меньково, д. Холоповицы, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Куровицы, д. Реболово,
д. Новинка, д. Изора, д. Покровка, п. Вайялово, д. Старые Низковицы, д. Нижняя,
д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Орлино, д. Бугры, п. Торфяное, д.
Мыза-Ивановка, д. Руново, д. Пегелево, д. Остров - по 1 человеку.