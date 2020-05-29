Гатчинский район прибавил ещё 19 COVID-пациентов

На 28 мая в Ленинградской области коронавирусная инфекция диагностирована у 2713 человек, 1300 из их числа – активные (больны в настоящее время), 1402 выздоровели, 11 умерли.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по региону Ольги Историк, «санитарно-эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции на территории Ленинградской области в настоящее время стабилизируется, хотя остается достаточно напряженной… За последнюю неделю мы видим некоторое снижение темпа прироста числа заболевших. Однако к этим цифрам надо относиться достаточно осторожно и взвешенно».

Ольга Историк отметила, что на территории региона зарегистрировано шесть очагов распространения инфекции в организованных коллективах, три из которых – на территории Гатчинского района: в Санкт-Петербургской психиатрической больнице № 1 им. П.П. Кащенко, расположенной в с. Никольское, в Гатчинском психо-неврологическом интернате и в Гатчинской КМБ. «Во всех очагах проводится комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий, в том числе в отношении контактных лиц», – подчеркнула она.

Именно поэтому Гатчинский район по-прежнему возглавляет областной антирейтинг: на 29 мая у нас 810 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели из числа заболевших гатчинцев – 198 человек.

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+7)

- Вырица (+6)

- Холоповицы (+1)

- Мины (+1)

- Дружная Горка (+2)

- Пудость (+1)

- п. Санаторий имени Свердлова (+1)

Всего на 29 мая подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у 810 жителей Гатчинского района:

- г. Гатчина – 357 человек,

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека,

- п. Сиверский – 57 человек,

- п. Вырица – 53 человека,

- г. Коммунар – 31 человек,

- п. Новый Свет – 20 человек,

- п. Тайцы – 12 человек,

- п. Дружная Горка – 11 человек,

- д. Батово – 10 человек,

- д. Лампово, д. Сяськелево – по 9 человек,

- д. Пудомяги, п. Пудость – по 8 человек,

- д. Ивановка, д. Большие Борницы, д. Малые Колпаны, д. Белогорка, с. Никольское, д. Старицы – по 6 человек

- п. Терволово, д. Монделево, п. Войсковицы, п. Высокоключевой, д. Большие Колпаны, д. Большое Верево – по 5 человек,

- с. Рождествено, д. Малое Верево – по 4 человека,

- д. Выра, п. Суйда, п. Строганово, д. Шпаньково, д. Чаща, п. Семрино, д. Большое Рейзино, д. Ляды, п. Сусанино, д. Пустошка, д. Жабино, д. Романовка, д. Мины – по 3 человека,

- д. Большево, п. Дивенский, п. Кобралово, д. Тихковицы, д. Даймище, д. Новосиверская, д. Новый Учхоз, д. Вяхтелево, д. Старосиверская, д. Карташевская, п. Елизаветино, д. Покровская, д. Холоповицы – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Меньково, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Куровицы, д. Реболово, д. Новинка, д. Изора, д. Покровка, п. Вайялово, д. Старые Низковицы, д. Нижняя, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Орлино, д. Бугры, п. Торфяное, д. Мыза-Ивановка, д. Руново, д. Пегелево, д. Остров, п. Санаторий имени Свердлова - по 1 человеку.