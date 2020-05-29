Гатчинский район прибавил ещё 19 COVID-пациентов

На 28 мая в Ленинградской области коронавирусная
инфекция диагностирована у 2713 человек, 1300 из их числа – активные (больны в настоящее время), 1402 выздоровели, 11 умерли.
По
словам руководителя управления Роспотребнадзора по региону Ольги Историк, «санитарно-эпидемиологическая
ситуация по новой коронавирусной инфекции на территории Ленинградской области в
настоящее время стабилизируется, хотя остается достаточно напряженной… За
последнюю неделю мы видим некоторое снижение темпа прироста числа заболевших.
Однако к этим цифрам надо относиться достаточно осторожно и взвешенно».
Ольга Историк
отметила, что на территории региона зарегистрировано шесть очагов
распространения инфекции в организованных коллективах, три из которых – на территории
Гатчинского района: в Санкт-Петербургской психиатрической больнице № 1 им. П.П.
Кащенко, расположенной в с. Никольское, в Гатчинском психо-неврологическом
интернате и в Гатчинской КМБ. «Во всех очагах проводится комплекс санитарно-эпидемиологических
мероприятий, в том числе в отношении контактных лиц», – подчеркнула она.
Именно поэтому Гатчинский район по-прежнему
возглавляет областной антирейтинг: на 29 мая у нас 810 подтвержденных случаев заболевания
COVID-19. Выздоровели
из числа заболевших гатчинцев – 198 человек.
Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает,
что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих
населенных пунктов Гатчинского района:
- Гатчина (+7)
- Вырица (+6)
- Холоповицы (+1)
- Мины (+1)
- Дружная Горка (+2)
- Пудость (+1)
- п. Санаторий имени
Свердлова (+1)
Всего
на 29 мая подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у 810 жителей
Гатчинского района:
- г. Гатчина – 357
человек,
- «Больница № 1 им.
П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека,
- п. Сиверский – 57
человек,
- п. Вырица – 53
человека,
- г. Коммунар – 31
человек,
- п. Новый Свет – 20
человек,
- п. Тайцы – 12
человек,
- п. Дружная Горка – 11
человек,
- д. Батово – 10
человек,
- д. Лампово, д.
Сяськелево – по 9 человек,
- д. Пудомяги, п.
Пудость – по 8 человек,
- д. Ивановка, д.
Большие Борницы, д. Малые Колпаны, д. Белогорка, с. Никольское, д. Старицы – по
6 человек
- п. Терволово, д.
Монделево, п. Войсковицы, п. Высокоключевой, д. Большие Колпаны, д. Большое
Верево – по 5 человек,
- с. Рождествено, д.
Малое Верево – по 4 человека,
- д. Выра, п. Суйда, п.
Строганово, д. Шпаньково, д. Чаща, п. Семрино, д. Большое Рейзино, д. Ляды, п.
Сусанино, д. Пустошка, д. Жабино, д. Романовка, д. Мины – по 3
человека,
- д. Большево, п.
Дивенский, п. Кобралово, д. Тихковицы, д. Даймище, д. Новосиверская, д. Новый
Учхоз, д. Вяхтелево, д. Старосиверская, д. Карташевская, п. Елизаветино, д.
Покровская, д. Холоповицы – по 2 человека,
- д. Ковшово, д.
Меньково, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Куровицы, д. Реболово, д. Новинка, д.
Изора, д. Покровка, п. Вайялово, д. Старые Низковицы, д. Нижняя, д. Березнево,
п. Кезево, массив Красницы, д. Орлино, д. Бугры, п. Торфяное, д. Мыза-Ивановка,
д. Руново, д. Пегелево, д. Остров, п. Санаторий имени Свердлова - по 1
человеку.