Иван Григорьевич Козлов – новый Почетный гражданин Гатчинского района

Иван Григорьевич Козлов – новый Почетный гражданин Гатчинского района

Совет депутатов Гатчинского района принял решение присвоить звание «Почетный гражданин Гатчинского муниципального района» Ивану Григорьевичу Козлову.

Рубрики : Общество     29 May 2020

Самого высокого звания районного масштаба Иван Григорьевич Козлов удостоен за большой вклад в социально-экономическое развитие Гатчинского муниципального района.

И.Г. Козлов – президент вырицкой фабрики «Узор», возглавляет ее с 1984 года. Его хорошо знают и уважают жители Гатчинского района, он представлял интересы гатчинцев в Законодательном собрании Ленинградской области. Это человек с активной жизненной позицией, патриот вырицкой земли, готовый словом и делом способствовать процветанию родного края.

По традиции почетные регалии вручаются в День Гатчинского района. Где, когда и как пройдет торжественная церемония в этом году – вопрос пока открытый.


Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+