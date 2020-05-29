Иван Григорьевич Козлов – новый Почетный гражданин Гатчинского района

Самого
высокого звания районного масштаба Иван Григорьевич Козлов удостоен за большой
вклад в социально-экономическое развитие Гатчинского муниципального района.
И.Г.
Козлов – президент вырицкой фабрики «Узор», возглавляет ее с 1984 года. Его
хорошо знают и уважают жители Гатчинского района, он представлял интересы
гатчинцев в Законодательном собрании Ленинградской области. Это человек с
активной жизненной позицией, патриот вырицкой земли, готовый словом и делом
способствовать процветанию родного края.
По
традиции почетные регалии вручаются в День Гатчинского района. Где, когда и как
пройдет торжественная церемония в этом году – вопрос пока открытый.