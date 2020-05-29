Иван Григорьевич Козлов – новый Почетный гражданин Гатчинского района

Самого высокого звания районного масштаба Иван Григорьевич Козлов удостоен за большой вклад в социально-экономическое развитие Гатчинского муниципального района.

И.Г. Козлов – президент вырицкой фабрики «Узор», возглавляет ее с 1984 года. Его хорошо знают и уважают жители Гатчинского района, он представлял интересы гатчинцев в Законодательном собрании Ленинградской области. Это человек с активной жизненной позицией, патриот вырицкой земли, готовый словом и делом способствовать процветанию родного края.

По традиции почетные регалии вручаются в День Гатчинского района. Где, когда и как пройдет торжественная церемония в этом году – вопрос пока открытый.