Открыт набор в студии дополнительного образования!

Запись ведется по следующим направлениям:

- хоровая музыкальная школа «Апрель»,

- образцовая хореографическая студия «Солнышко»,

- группы «Подготовки к школе».

Хоровые коллективы «Апрель», занимающиеся по уникальной методике Д.Е. Огороднова, - это возможность приобщить ребенка не только к музыке, но и получить полноценное качественное музыкальное образование, которое включает в себя весь курс музыкальной школы. Благодаря профессиональным педагогам по хору, сольфеджио, фортепиано, музыкальной литературе и вокалу, дети хоровой школы регулярно становятся лауреатами различных конкурсов, совершают множество поездок на фестивали и конкурсы по России и Европе, весело и увлекательно проводят время в хоровых лагерях. По завершении обучения выдается свидетельство об окончании хоровой музыкальной школы. Мы ждем мальчиков и девочек 5-7 лет в 1-й и 2-й подготовительный классы, педагоги Каплан Марина Михайловна, Косарева Елена Александровна.

Подать заявление на обучение в МХС «Апрель» на 2020-2021 учебный год в электронном виде вы можете по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel7lIAfzzEdrpmx3rvYRo2bg291v82tyCSdRpWRV8wCGX8gw/viewform?usp=sf_link

Образцовая хореографическая студия «Солнышко» (руководитель студии Бобкова Ирена Викторовна, педагог Светлова Дарья Александровна),

принимает заявки на обучение девочек 5-16 лет на 2020-2021 учебный год по следующим возрастным категориям:

- 5-7 лет – без танцевальных навыков (подготовительные группы),

- 8-16 лет – с танцевальной подготовкой (студийные группы).

Хореографическая студия «Солнышко» является лауреатом конкурсов различного уровня, постоянным участником районных и областных мероприятий, ведет активную концертную деятельность, ставит танцевальные спектакли, которые находят живой отклик у жителей города Гатчины. Хореографический коллектив – это прекрасная возможность приобщить ребенка к искусству и сделать его сильным и уверенным в себе!

Группа в вк: https://vk.com/solnyshkogtn

Подать заявление на обучение в хореографической студии на 2020-2021 учебный год в электронном виде вы можете по ссылке: ttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLE_FGmA5VNY7O7nI5tBebRncUjtdAxhcV-DS8Gb-i7mAyUw/viewform?usp=sf_link

Группы подготовки к школе – это прекрасная возможность подготовить вашего ребенка к школьной жизни! Школа — очень серьезный этап в жизни каждого ребенка, на котором закладывается фундамент для его дальнейшей самореализации. Подготовка к школе не менее важна, так как помогает будущему школьнику легче и быстрее включиться в образовательный процесс и психологически адаптироваться к новым условиям.

Занятия в группе подготовки к школе помогут вашему ребенку быстро адаптироваться к предстоящим школьным будням, развить в ребенке усидчивость, внимание и необходимые для учебы навыки.

Посещая занятия по подготовке к школе, ваш ребенок сможет освоить не только основы математики, письмо, чтение, но и будет выполнять увлекательные задания, которые не дадут ребенку скучать. Педагог группы – Тумурук Ольга Валентиновна.

Занятия – платные, будут проходить 2 раза в неделю в вечернее время. Гатчинская школа №8 открывает запись в группу подготовки к школе на 2020-2021 учебный год по следующей ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexRS3gK2oUD6nx40p__SM1JqOGVhaQ1pOGXT68f8mlOnqWCQ/viewform?usp=sf_link

Педагоги свяжутся по указанным вами контактам в заявлениях после 20 августа!

Вся информация по набору доступна на сайте школы http://cogathina.ru/

Адрес школы: ул. Изотова, д. 17; справки по телефону: 8-81371-333-25 (секретарь).