Открыт набор в студии дополнительного образования!

Запись ведется по
следующим направлениям:
-
хоровая музыкальная школа «Апрель»,
-
образцовая хореографическая студия «Солнышко»,
-
группы «Подготовки к школе».
Хоровые
коллективы «Апрель»,
занимающиеся по уникальной методике Д.Е. Огороднова, - это возможность
приобщить ребенка не только к музыке, но и получить полноценное качественное
музыкальное образование, которое включает в себя весь курс музыкальной школы.
Благодаря профессиональным педагогам по хору, сольфеджио, фортепиано,
музыкальной литературе и вокалу, дети хоровой школы регулярно становятся
лауреатами различных конкурсов, совершают множество поездок на фестивали и
конкурсы по России и Европе, весело и увлекательно проводят время в хоровых
лагерях. По завершении обучения выдается свидетельство об окончании хоровой
музыкальной школы. Мы ждем мальчиков и девочек 5-7 лет в 1-й и 2-й подготовительный
классы, педагоги Каплан Марина Михайловна, Косарева Елена Александровна.
Подать заявление на обучение в МХС «Апрель» на 2020-2021 учебный год в электронном виде вы можете по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel7lIAfzzEdrpmx3rvYRo2bg291v82tyCSdRpWRV8wCGX8gw/viewform?usp=sf_link
Образцовая
хореографическая студия «Солнышко» (руководитель студии Бобкова Ирена Викторовна, педагог
Светлова Дарья Александровна),
принимает заявки на обучение девочек 5-16 лет на 2020-2021 учебный год по следующим возрастным категориям:
-
5-7 лет – без танцевальных навыков (подготовительные группы),
-
8-16 лет – с танцевальной подготовкой (студийные группы).
Хореографическая
студия «Солнышко» является лауреатом конкурсов различного уровня, постоянным
участником районных и областных мероприятий, ведет активную концертную
деятельность, ставит танцевальные спектакли, которые находят живой отклик у
жителей города Гатчины. Хореографический
коллектив – это прекрасная возможность приобщить ребенка к искусству и сделать
его сильным и уверенным в себе!
Группа в вк: https://vk.com/solnyshkogtn
Подать
заявление на обучение в хореографической студии на 2020-2021 учебный год в
электронном виде вы можете по ссылке: ttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLE_FGmA5VNY7O7nI5tBebRncUjtdAxhcV-DS8Gb-i7mAyUw/viewform?usp=sf_link
Группы
подготовки к школе
– это прекрасная возможность подготовить вашего ребенка к школьной жизни! Школа
— очень серьезный этап в жизни каждого ребенка, на котором закладывается
фундамент для его дальнейшей самореализации. Подготовка к школе не
менее важна, так как помогает будущему школьнику легче и быстрее включиться в
образовательный процесс и психологически адаптироваться к новым условиям.
Занятия в группе
подготовки к школе помогут вашему ребенку быстро адаптироваться к предстоящим школьным
будням, развить в ребенке усидчивость, внимание и необходимые для учебы навыки.
Посещая занятия
по подготовке к школе, ваш ребенок сможет освоить не только основы
математики, письмо, чтение,
но и будет выполнять увлекательные задания, которые не дадут
ребенку скучать. Педагог группы – Тумурук Ольга Валентиновна.
Занятия –
платные, будут проходить 2 раза в неделю в вечернее время. Гатчинская школа
№8 открывает запись в группу подготовки к школе на 2020-2021 учебный год по
следующей ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexRS3gK2oUD6nx40p__SM1JqOGVhaQ1pOGXT68f8mlOnqWCQ/viewform?usp=sf_link
Педагоги свяжутся
по указанным вами контактам в заявлениях после 20 августа!
Вся информация по
набору доступна на сайте школы http://cogathina.ru/
Адрес
школы: ул. Изотова, д. 17; справки по телефону: 8-81371-333-25 (секретарь).