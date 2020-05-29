Совет депутатов Гатчинского района продолжит работу – удаленно

В условиях ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции совет депутатов Гатчинского района работу продолжит, но посредством видеоконференцсвязи. Для этого решением совета депутатов были внесены необходимые изменения в Регламент. Техническое сопровождение заседаний совета в режиме видеоконференции осуществляет аппарат совета депутатов совместно с администрацией.

Во время заседания, 29 мая, районным депутатам были продемонстрированы возможности удаленной работы. На прямой связи с аудиторией были главы администраций поселений.

Как пояснил начальник отдела информационного обеспечения Андрей Журишкин, система видеоконференцсвязи работает около трех лет, а с середины марта этого года оказалась особенно востребованной. Система позволяет депутатам, находясь на «удаленке», проводить заседания, голосовать, задавать вопросы, общаться между собой.

Глава Гатчинского района Виталий Филоненко призвал коллег – депутатов городских и сельских поселений последовать примеру, принять соответствующее решение и активно использовать технические средства в работе совета.

Также произошли изменения в составе совета депутатов Гатчинского района. В связи с выходом из состава совета депутатов Натальи Куделя – она возглавила комитет по культуре Гатчинского района, от города Коммунара был делегирован депутат Александр Сидоркин. А вместо депутата от Пудомягского сельского поселения Николая Хохлина в совет депутатов Гатчинского района была включена Алена Сикотина.

Татьяна Можаева



