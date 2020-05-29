За вклад в развитие Гатчинского района

Лариса Максимовна Пункина, депутат Законодательного собрания Ленинградской области - уже много лет верой и правдой служит гатчинской земле.

После института по направлению Лариса Максимовна пришла работать на бумажную фабрику «Коммунар». Прошла все ступеньки карьерной лестницы – от сменного мастера до руководителя. В апреле 1997 года была назначена директором ЗАО «Коммунар-Вторма».

В 2000 году была избрана депутатом, и с 2000 по 2004 год возглавляла депутатский корпус. Затем была избрана главой города Коммунар. С 2009 по сентябрь 2013 года - глава администрации города Коммунара.

8 сентября 2013 года была избрана депутатом Законодательного собрания Ленинградской области. В сентябре 2016 года земляки вновь проголосовали за Л.М. Пункину. Она является заместителем председателя комиссии по бюджету и налогам Законодательного собрания Ленинградской области.

Профессиональный путь Евгении Михайловны Васильевой связан с Гатчинским районом и его финансовым благополучием. Даже в самые трудные для экономики страны годы комитет финансов Гатчинского района, который она возглавляла, успешно выполнял поставленные перед ним задачи. Евгения Михайловна всегда пользовалась большим авторитетом и уважением среди коллег.

Решение наградить знаком отличия Гатчинского района Л.М. Пункину и Е.М. Васильеву было принято депутатами единогласно.

На фото: Лариса Пункина