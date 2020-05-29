За вклад в развитие Гатчинского района

Лариса
Максимовна Пункина, депутат Законодательного собрания Ленинградской области -
уже много лет верой и правдой служит гатчинской земле.
После
института по направлению Лариса Максимовна пришла работать на бумажную фабрику «Коммунар».
Прошла все ступеньки карьерной лестницы – от сменного мастера до руководителя.
В апреле 1997 года была назначена директором ЗАО «Коммунар-Вторма».
В
2000 году была избрана депутатом, и с 2000 по 2004 год возглавляла депутатский
корпус. Затем была избрана главой города Коммунар. С 2009 по сентябрь 2013 года
- глава администрации города Коммунара.
8
сентября 2013 года была избрана депутатом Законодательного собрания
Ленинградской области. В сентябре 2016 года земляки вновь проголосовали за Л.М.
Пункину. Она является заместителем председателя комиссии по бюджету и налогам
Законодательного собрания Ленинградской области.
Профессиональный
путь Евгении Михайловны Васильевой связан с Гатчинским районом и его финансовым
благополучием. Даже в самые трудные для экономики страны годы комитет финансов
Гатчинского района, который она возглавляла, успешно выполнял поставленные перед
ним задачи. Евгения Михайловна всегда пользовалась большим авторитетом и
уважением среди коллег.
Решение
наградить знаком отличия Гатчинского района Л.М. Пункину и Е.М. Васильеву было
принято депутатами единогласно.
На фото: Лариса Пункина